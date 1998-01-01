Представлять в России туризм Острова свободы будет Кристина Леон Изнага

С 1 февраля г-жа Изнага сменит Хуана Карлоса Эскалона на посту советника по туризму посольства Кубы в РФ

Как стало известно нашему порталу, в туристическом представительстве Кубы в России — смена руководителя. С первого февраля новым советником по туризму посольства Республики Куба в РФ станет г-жа Кристина Леон Изнага.

У г-жи Изнага — большой опыт работы в туристической сфере. В 1988 году она закончила Одесский институт народного хозяйства по специальности экономика. Затем работала в Министерстве сельского хозяйства страны и в Министерстве туризма, где она специализировалась в управлении бизнесом и менеджментом и управлении туризмом. Имеет степень MBA в области туризма.

С 2019 по 2023 г. годы была руководителем крупной гостиничной сети Gran Caribe (объединяет 56 отелей уровня 4-5*).

Кроме того, с 2013 по 2018 год являлась депутатом Национального Собрания страны XIII созыва.

Кристина Изнага свободно владеет русским и английским языком.

Как отмечает Кристина Изнага, цель ее цель на новом посту достаточно амбициозна - «Полностью восстановить воздушное сообщение, чтобы достичь рекордного количества российских туристов, посетивших Кубу в объёме 160 тыс. туристов уже в этом году.

При этом необходимо и дальше поддерживать высокий уровень качества, чтобы наши клиенты возвращались довольными и рекомендовали путешествия на Кубу».

Отметим также, что возвращающийся на родину после четырех лет работы в Москве г-н Хуан Карлос Эскалона успел сделать очень многое для продвижения Кубы на российском туррынке, включая мнгочисленные встречи с туроператорами и журналистами, активное участие в турвыставках и роуд-шоу по российским регионам.

В минувшем сложном году кубинский турофис стал одним из немногих зарубежных представительств по туризму, не снизивших активность своей работы. Так, например, прошлой осенью представительство министерства туризма Кубы в рамках новой маркетинговой программы Cuba Unicа! успешно провело роуд-шоу по пяти городам России - встречи кубинской делегации с российскими турфирмами прошли в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Краснодаре и Сочи.

Г-н Эскалона выразил уверенность., что новый советник по туризму посольства Республики Куба успешно продолжит активное продвижение в России столь любимого тысячами наших туристов солнечного кубинского направления.

/TOURBUS.RU

На фото: Хуан Карлос Эскалона и Кристина Леон Изнага