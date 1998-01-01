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27 января
Насколько восстановится в этом году мировой авиарынок?
Аналитическая компания Cirium представила обзор ситуации в крупнейших аэропортах мира в этом году
Как сообщает портал breakingtravelnews.com, наступивший год обещает стать важным для авиарынка, поскольку авиаперевозчики рассчитывают на восстановление производственных мощностей после окончания пандемии. На этом фоне аналитическая компания Cirium озвучила ряд важных тенденций, касающихся пропускной способности хабов, исходя из опубликованных расписаний рейсов на первый квартал этого года.
На тренд указывает и снижение на 17 % рейсов по маршрутам протяженностью менее 600 миль (965 км).
Положительную динамику эксперты отмечают также в авиагаванях Дублина, Парижа (Орли), Афин и Малаги. Однако это скорее исключения, и большинству ведущих аэропортов Европы еще предстоит наращивать свою пропускную способность.
Количество посадочных мест снизилось примерно на 5 % по сравнению с 1 кварталом 2019 года.
Зато аэропорт Стамбула переживает бум: количество мест на рейсах авиагавани в этом квартале увеличилось на 11 % по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Более впечатляющим выглядит рост, измеряемый в пассажиро-километрах. Рынок выигрывает за счет трафика Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также туристического сектора Турции и преимуществ, связанных с расширением экономических связей с Россией.
В Восточной Азии аналитики указывают на значительную потерю дальнемагистральных рейсов. Если посмотреть здесь на маршруты протяженностью более 3000 миль (4828 км), то их количество в этом квартале сократилось на 41 % по сравнению с первым кварталом 2019-го. Дальнемагистральных рейсов из Японии также тоже сильно меньше по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии (-29 %). Снижение для Южной Кореи составляет 14 %, для Сингапура — 9 %.
Индия почти вернулась к уровню мощностей 2019 года. Количество посадочных мест в 1 квартале увеличилось на 1 %, в то время как число рейсов сократилось на 1 %. На внутреннем рынке ситуация чуть лучше: количество посадочных мест выросло на 5 %.
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