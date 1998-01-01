Новости Насколько восстановится в этом году мировой авиарынок? Аналитическая компания Cirium представила обзор ситуации в крупнейших аэропортах мира в этом году

Как сообщает портал breakingtravelnews.com, наступивший год обещает стать важным для авиарынка, поскольку авиаперевозчики рассчитывают на восстановление производственных мощностей после окончания пандемии. На этом фоне аналитическая компания Cirium озвучила ряд важных тенденций, касающихся пропускной способности хабов, исходя из опубликованных расписаний рейсов на первый квартал этого года.



Так, сообщается, что США ждет снижение объемов региональных полетов. В первом квартале 2023 года авиакомпании США будут выполнять на 10 % внутренних рейсов меньше, чем в первом квартале 2019-го. На тренд указывает и снижение на 17 % рейсов по маршрутам протяженностью менее 600 миль (965 км).



Крупные узловые хабы Западной Европы по-прежнему менее загружены, чем четыре года назад. Количество посадочных мест в авиагавани Парижа «Шарль-де-Голль» сократилось на 13 %. Снижение в Амстердаме составляет 17 %. Во Франкфурте — 23 %. Аэропорт региона, который сейчас оживлен более, чем в 2019 году, — Лиссабон, где планируемое количество посадочных мест больше на 12 %. Положительную динамику эксперты отмечают также в авиагаванях Дублина, Парижа (Орли), Афин и Малаги. Однако это скорее исключения, и большинству ведущих аэропортов Европы еще предстоит наращивать свою пропускную способность.



Что касается лондонского Хитроу, самого загруженного хаба Европы до пандемии, то он приближается к полному восстановлению с точки зрения полетной активности. Количество посадочных мест снизилось примерно на 5 % по сравнению с 1 кварталом 2019 года.



Во Франкфурте эксперты отмечают резкое снижение пропускной способности на 23 %. Одна из причин заключается в том, что несколько ведущих лоукостеров, включая Ryanair, EasyJet и Wizz Air, покинули главный аэропорт города. Зато аэропорт Стамбула переживает бум: количество мест на рейсах авиагавани в этом квартале увеличилось на 11 % по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Более впечатляющим выглядит рост, измеряемый в пассажиро-километрах. Рынок выигрывает за счет трафика Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также туристического сектора Турции и преимуществ, связанных с расширением экономических связей с Россией. В Восточной Азии аналитики указывают на значительную потерю дальнемагистральных рейсов. Если посмотреть здесь на маршруты протяженностью более 3000 миль (4828 км), то их количество в этом квартале сократилось на 41 % по сравнению с первым кварталом 2019-го. Дальнемагистральных рейсов из Японии также тоже сильно меньше по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии (-29 %). Снижение для Южной Кореи составляет 14 %, для Сингапура — 9 %. Индия почти вернулась к уровню мощностей 2019 года. Количество посадочных мест в 1 квартале увеличилось на 1 %, в то время как число рейсов сократилось на 1 %. На внутреннем рынке ситуация чуть лучше: количество посадочных мест выросло на 5 %.



А вот ближневосточный рынок авиаперевозок еще не совсем отошел от кризиса Covid, пришли к выводу эксперты. Количество посадочных мест в регионе меньше примерно на 4 %. Во многом это связано с двузначным сокращением показателя у ведущих перевозчиков Персидского залива во главе с Emirates, Qatar Airways и Etihad.

/TOURBUS.RU

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