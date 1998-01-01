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27 января
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Turkish Airlines сможет летать в Калугу/ «Аэрофлот» расширяет китайские программы/ Utair и Nordwind свяжут Сочи с Нижневартовском
Turkish Airlines сможет летать в Калугу
Международный аэропорт "Калуга" будет внесен в список запасных для турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
"Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — отметил г-н Шапша. Других подробностей глава региона не уточнил.
В настоящее время Turkish Airlines летает в Москву в аэропорт "Внуково".
Калужский аэропорт возобновил работу после многолетнего перерыва в 2015 году. Одной из целей открытия являлось его использование в качестве альтернативы аэропортам московского авиаузла. В настоящее время прорабатывается вопрос об очередной модернизации аэропорта, что позволит ему обслуживать воздушные суда с дальностью полета до 6 тыс. км (сейчас — 4,2 тыс. км).
Аэропорт, принадлежащий областным властям, расположен примерно в 150 км от столицы.
«Аэрофлот» расширяет китайские программы
"Аэрофлот" с 15 февраля начнет летать из Москвы в новый аэропорт Пекина "Дасин", сообщил перевозчик. Частота рейсов в столицу КНР таким образом увеличится до трех раз в неделю, сказано в сообщении.
Сейчас, по данным сайта "Аэрофлота", рейсы в Пекин выполняются раз в неделю в аэропорт "Шоуду".
Ранее "Аэрофлот" сообщал об увеличении с 15 февраля числа рейсов из Москвы в Гуанчжоу, также с одного до трех в неделю. Еще одно китайское направление "Аэрофлота" — Чэнду, куда компания летает раз в неделю.
Для перевозки пассажиров в Китай "Аэрофлот" использует широкофюзеляжные Boeing 777.
В мае прошлого года сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с двойной регистрацией, которые не соответствуют международным требованиям.
Большинство имеющихся у "Аэрофлота" Boeing 777 находятся в собственности компании и имеют только российскую регистрацию: после введения против РФ западных санкций компания выкупила их у зарубежных лизингодателей в рамках договоров финансового лизинга, после чего вывела из иностранных реестров.
Utair и Nordwind свяжут Сочи с Нижневартовском
Авиакомпания Utair со 2 июня возобновит выполнение полетов из Нижневартовска в Сочи Краснодарский край), сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 186 пассажиров. Время полета составит около 5 часов.
Кроме того, с 27 мая авиакомпания Nordwind в рамках летнего расписания также возобновит выполнение рейсов по этому направлению. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам.
Отмечается, что в прошлом году в рамках летнего расписания эти авиакомпании также выполняли рейсы по этому маршруту.
В настоящее аэропорт Сочи является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты
/TOURBU.RU
Фото предоставлено авиакомпанией
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