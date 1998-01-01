Новости Горячие авиановости Turkish Airlines сможет летать в Калугу/ «Аэрофлот» расширяет китайские программы/ Utair и Nordwind свяжут Сочи с Нижневартовском

Turkish Airlines сможет летать в Калугу Международный аэропорт "Калуга" будет внесен в список запасных для турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале. "Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — отметил г-н Шапша. Других подробностей глава региона не уточнил. В настоящее время Turkish Airlines летает в Москву в аэропорт "Внуково". Калужский аэропорт возобновил работу после многолетнего перерыва в 2015 году. Одной из целей открытия являлось его использование в качестве альтернативы аэропортам московского авиаузла. В настоящее время прорабатывается вопрос об очередной модернизации аэропорта, что позволит ему обслуживать воздушные суда с дальностью полета до 6 тыс. км (сейчас — 4,2 тыс. км). Аэропорт, принадлежащий областным властям, расположен примерно в 150 км от столицы. «Аэрофлот» расширяет китайские программы "Аэрофлот" с 15 февраля начнет летать из Москвы в новый аэропорт Пекина "Дасин", сообщил перевозчик. Частота рейсов в столицу КНР таким образом увеличится до трех раз в неделю, сказано в сообщении. Сейчас, по данным сайта "Аэрофлота", рейсы в Пекин выполняются раз в неделю в аэропорт "Шоуду". Ранее "Аэрофлот" сообщал об увеличении с 15 февраля числа рейсов из Москвы в Гуанчжоу, также с одного до трех в неделю. Еще одно китайское направление "Аэрофлота" — Чэнду, куда компания летает раз в неделю. Для перевозки пассажиров в Китай "Аэрофлот" использует широкофюзеляжные Boeing 777. В мае прошлого года сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с двойной регистрацией, которые не соответствуют международным требованиям. Большинство имеющихся у "Аэрофлота" Boeing 777 находятся в собственности компании и имеют только российскую регистрацию: после введения против РФ западных санкций компания выкупила их у зарубежных лизингодателей в рамках договоров финансового лизинга, после чего вывела из иностранных реестров. Utair и Nordwind свяжут Сочи с Нижневартовском Авиакомпания Utair со 2 июня возобновит выполнение полетов из Нижневартовска в Сочи Краснодарский край), сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 186 пассажиров. Время полета составит около 5 часов. Кроме того, с 27 мая авиакомпания Nordwind в рамках летнего расписания также возобновит выполнение рейсов по этому направлению. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Отмечается, что в прошлом году в рамках летнего расписания эти авиакомпании также выполняли рейсы по этому маршруту. В настоящее аэропорт Сочи является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты /TOURBU.RU Фото предоставлено авиакомпанией

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка