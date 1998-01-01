WSJ: США потребовали от Турции запретить полеты в страну «Боингов» российских авиакомпаний

С1 октября авиакомпании из России выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на американских «Боингах»

Как сообщает РБК, Вашингтон пытается повлиять на Анкару, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



По их данным, в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским (а также белорусским) перевозчикам: например, по заправке самолетов и предоставлению запасных частей.

Среди возможных санкций названы штрафы, потеря экспортных привилегий, тюремное заключение и т.д.



WSJ указывает, что данную информацию турецкой стороне передала помощник министра торговли Тея Розман Кендлер, которая посетила Турцию с официальным визитом в декабре прошлого года.

В министерстве газете не предоставили детали, однако отметили, что ведут работу с иностранными авиакомпаниями для контроля соблюдения введенных США ограничений относительно российских, белорусских и иранских самолетов.



Как пишет издание со ссылкой на данные авиационно-аналитической компании Cirium, с 1 октября авиакомпании из России выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на американских Boeing. Среди российских авиаперевозчиков рейсы туда совершают «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», Red Wings и др.

Также из России и в нее летают турецкие Pegasus и Turkish Airlines.

Как в свою очередь, напоминает Forbes, в 2022 году США ввели экспортные ограничения на использование самолетов американского производства в России и Белоруссии. Согласно ограничениям, произведенным в США или имеющим в составе более четверти деталей американского производства самолетам запрещается летать в Россию и Белоруссию без специальной лицензии Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли. Против российской авиаотрасли ввел санкции и Евросоюз.

В марте в ответ на санкции Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать в России права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать перевозчикам отечественные сертификаты летной годности.

Большая часть гражданских самолетов в России произведена американским Boeing и европейским Airbus и арендована у компаний, зарегистрированных в Ирландии и на Бермудских островах.

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