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Туроператоры: В раннем бронировании лидирует Турция

Эксперты проанализировали ход раннего бронирования летних отпускных направлений

Как сообщает сегодня «Интерфакс», в Российском союзе туриндустрии и пресс-службах туроператоров назвали наиболее популярные у российских туристов направления отдыха летом 2023 года, при этом ожидаемо лидирует по числу ранних бронирований у туроператоров Турция.

"По данным компании Fun&Sun, в пятерку лидеров по акции раннего бронирования входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет, Таиланд.

Объем продаж заметно вырос по сравнению с прошлым годом – в период с 9 по 23 января бронирования превышают аналогичный период 2022 года на 40%", — сообщает пресс-служба РСТ.

У туроператора "Интурист", по ее данным, самыми популярными направлениями стали Турция и Абхазия.

"Темпы бронирования Турции пока ниже показателей прошлого года, учитывая общий тренд на сокращение глубины бронирований зарубежных поездок из-за неопределенности экономической и геополитической ситуации, но по количеству заявок страна все равно держится на первом месте", — отмечают в компании.

Продажи летних туров в Абхазию, по информации "Интуриста", превышают уровень прошлого года на 20-40%.

В сегменте дорогих туров туроператоры также заметили рост продаж. По данным РСТ, здесь лидерами раннего бронирования стали Мальдивы, ОАЭ, Турция и Таиланд.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, по предварительным итогам, Турция в 2022 году приняла 5,2 млн туристов из России. Чуть больше гостей прибыло из Германии – 5,6 млн, из Англии – 3,3 млн.

Всего в прошедшем году в Турции побывало свыше 51 млн туристов из разных стран, это на 2% меньше, чем в 2019-м.

«Окончательные цифры будут объявлены примерно через неделю, но они уже не сильно изменятся», – сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан на воркшопе Coral Travel и Sunmar, посвященном акции раннего бронирования, - сообщает РСТ.

По данным UNWTO, сейчас Турция вышла на третье место в мире по приему иностранных туристов. В 2019-м страна была на пятом месте.

Г-н Озкан уверен, что и этот год будет очень хорошим для туризма, из России ожидают не менее 6 млн гостей.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



