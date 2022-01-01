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Fly Arna запускает новые регулярные рейсы из Еревана в Москву, Петербург и Новосибирск

В Армении туристов ждут популярные горнолыжные курорты, горячие источники и многое другое

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, на этой неделе национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna запускает прямые рейсы из Еревана по двум новым маршрутам.

Так, с 27 января компания добавит 4 рейса в неделю в аэропорт «Шереметьево», а с 29 января три раза в неделю из «Пулково» можно будет прилететь в аэропорт «Звартноц», а оттуда продолжить путешествие по солнечной и гостеприимной стране.

Кроме того, Fly Arna продолжает летать из Еревана в Сочи, в Москву - в аэропорт «Домодедово», и с 7 февраля авиакомпания планирует запуск рейсов в Новосибирск.

Как напоминают эксперты, в Армении поклонников зимнего спорта ждет Цахкадзор - один из самых популярных горнолыжных курортов страны - находится всего в 50 километрах от Еревана. Здесь туристов ждут красивые заснеженные пейзажи, современные гостиницы (Marriott, Elegant и другие), рестораны традиционной и европейской кухни (Panorama, Fayton), и, конечно, комфортные лыжные трассы протяженностью более 30 километров. Всё, что нужно для активного отдыха на склонах, можно арендовать на месте, а стоимость ски-пассов гораздо ниже чем на российских курортах.

Целебные свойства воды «Джермук» после праздничного застолья известны и в России, а на одноименном бальнеологическом курорте можно не только попробовать её на вкус, но и принять ванны с лечебной водой. В советское время здесь было построено множество санаториев, таких как «Москва», которые продолжают работать и сейчас.

Для более искушенных туристов открываются первоклассные отели (Jermuk Hotel and Spa, Grand Resort Jermuk) с минеральными ваннами и разнообразными спа-процедурами.

В столице Армении Ереване также достаточно развлечений на любой вкус. Из наиболее интересных культурных объектов - Центр искусств Гафесчяна, Nur Art Gallery, а также музеи известных личностей, такие как дом режиссера и художника Сергея Параджанова и центр музыканта Шарля Азнавура.

Во время прогулки на улицах города можно попробовать самый зимний коктейль - глинтвейн, сваренный из армянского вина.

Один из самых спокойных городов Армении при этом является самым молодежным. Именно здесь расположены международный колледж UWC Дилижан, в котором детям из более чем 80 стран прививают важную ценность - взаимопонимание между разными народами и культурами. Также здесь располагается Центр творческих технологий «Тумо» - единственный в своем роде центр творчества и технологий для молодежи.

Кроме того, в Дилижане можно отправиться в короткий поход по национальному парку, посетить картинную галерея краеведческого музея Дилижана и услышать историю восстановления оригинала известного художника-мариниста Ованеса Айвазовского «Морской пейзаж».

Напомним, что национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna - совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group. Базируясь в Ереванском международном аэропорту «Звартноц», Fly Arna следует успешной бюджетной бизнес-модели Air Arabia.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком