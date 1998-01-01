Новости Губернатор Владимирской области:«Мы с каждым годом приближаем Суздаль к Москве» В Москве начинается цикл мероприятий в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля

Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» открылась в Новой Третьяковке. Выставка стала первым событием в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года, - сообщает наш специальный корреспондент. В экспозиции, тесно связанной с историей Владимиро-Суздальской земли, - настоящие сокровища региона. Среди 600 экспонатов - знаменитые «Златые врата» Богородице-Рождественского собора Суздаля, датируемые 1230-м годом , список второй половины XVI века с одной из древнейших русских икон «Богоматерь Боголюбская», а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет и выставленные перед широкой публикой впервые. Полномочный представитель президента в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что Владимир и Суздаль — не просто жемчужины Золотого кольца, но и города, где берет исток российская государственность. «Выставка удивляет: то, что казалось близким и знакомым, открывается неожиданно новыми гранями. Владимир и Суздаль — первые города, куда люди отправляются, чтобы познакомиться с древнерусской историей. И, побывав там однажды, возвращаются вновь и вновь», — подчеркнул он. Один из центральных экспонатов — западные врата суздальского Богородице-Рождественского собора, выполненные в технике «золотой наводки», распространенной в средневековой Северной Европе и древнейший памятник подобного рода, созданный на территории Руси. За все время своего бытования суздальские «златые врата» реставрировались лишь однажды, в XVIII веке, когда их перенесли с деревянной основы на железную. Также на выставке представлены шедевры древнерусской живописи, в том числе — Владимирская икона Божьей матери, которая считается работой Андрея Рублева. Древнейший список чудотворного образа был прислан из Византии на Русь в начале XII века и привезен из Киева во Владимир в 1155 году князем Андреем Боголюбским. В 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перенесли в Москву, чтобы защитить город, — и нападавшие действительно повернули прочь. После этого чудотворную икону вернули во Владимир и еще несколько раз привозили в Москву в течение XV века, вплоть до 1480 года, когда она заняла свое окончательное место в иконостасе обновленного Успенского собора Московского Кремля. Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева прокомментировала, что этот проект — приглашение к знакомству с уникальным регионом через ее историю и культуру: «Нам бы хотелось, чтобы зрители относились к экспозиции не только как к представлению музейных шедевров, но стали немного археологами, открывателями, туристами — теми, кто совершит путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальского княжества. И тогда Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо станут не просто именами из учебника истории, а живыми людьми, которые творили, созидали на этой земле и благодаря которым остались уникальные иконы, книги и памятники архитектуры». Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выразил надежду, что выставка станет началом близкого знакомства с сокровищами Владимиро-Суздальской земли. - Мы не можем уменьшить расстояние до Суздаля, но мы с каждым годом приближаем его к Москве, - отметил он, - после запуска трассы М12 дорога займет пару с небольшим часов. В 2024 году будет много мероприятий, посвященных тысячелетию Суздаля. А он такой один и прекрасен в любое время года». /TOURBUS.RU Фото: gettyimages.сom

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