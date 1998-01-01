Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом в начале апреля

Операторы уже начали бронировать туры на базе рейсов из Москвы и Петербурга в Монастир

Как сообщает сегодня РСТ, авиакомпания Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом в начале апреля.

Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы – 8 апреля. До конца января забронировать туры в отели Махдии, Монастира, Сусса и Хаммамета на даты с апреля по ноябрь 2023 года можно со скидкой до 50%.

Основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» сейчас ведут раннее бронирование туров на базе регулярных рейсов Nouvelair из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир.

«Акция продолжится, но скидка будет уменьшаться. Наличие прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, – цитирует РСТ гендиректора туроператора «Экспресс Тур» Хатем Амами. – Причем, туристы не только из Москвы и Петербурга, много запросов из регионов. Сейчас Тунис – одно из самых недорогих зарубежных направлений для семейного отдыха, благодаря наличию во многих отелях all inclusive».

Рейсы Nouvelair из Москвы и Санкт-Петербурга будут в апреле совершаться дважды в неделю, что уже позволяет формировать туры разной продолжительности, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю.

«Еще один плюс тунисского перевозчика – в стоимость билета включено горячее питание и багаж 20 кг плюс 8 кг ручной клади. Но, главное, несмотря на сложную ситуацию с перелетами из-за западных санкций, Nouvelair, в отличие от других перевозчиков, не пришлось удлинять маршрут, его время в пути, как и до спецоперации, занимает 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы.

Для зарубежных поездок на море с детьми таких вариантов на рынке сейчас мало. Это самое близкое зарубежное пляжное направление», – пояснил г-н Амами.

Профильный менеджер компании «Ванд» Екатерина Смирнова уверена, что благодаря прямой перевозке Тунис вполне можно рассматривать как достойную альтернативу Турции и Египта. «У Nouvelair удобное время вылета, хорошее обслуживание. Мы выставили на основе этих рейсов программы по раннему бронированию на весь летний сезон и отдельно на майские праздники. Их активно спрашивают.

Рейсы предлагаются по нормальным ценам, в итоге пакеты получаются действительно очень привлекательными», – рассказала она.

Правда, по словам собеседницы, процесс тормозится, потому что россияне привыкли бронировать безвизовый Тунис максимум за месяц до вылета. «Пока спрос все-таки еще раскачивается. Но то, что весной он активизируется, не сомневаюсь», – говорит эксперт.

Как напомнили в РСТ, авиакомпания Nouvelair выполняла рейсы в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга с августа прошлого года, в ноябре к ним добавились вылеты на остров Джерба. Но в планах на 2023 год, как сказал г-н Амами, полеты на Джербу не предусмотрены.

По итогам 2022 года Тунис посетлот около 6 млн зарубежных путешественников, или примерно 60% от объема 2019 года. В том числе россиян, по данным Национального офиса по туризму Туниса, всего примерно 10 тыс.

Поток в Тунис из России всегда довольно заметно колебался, но даже в худшие годы он не опускался ниже 300 тыс., а в лучшие – превышал полмиллиона человек.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

