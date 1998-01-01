Новости Сергей Ромашкин: «Внутренний туризм на подъеме, работы предстоит много» Гендиректор туроператора «Дельфин» рассказал о своих прогнозах по развитию внутреннего туризма в наступившем году

О том, что нового принесет наступивший год в сфере внутреннего туризма “Турбизнес» побеседовал с одним из ведущих экспертов в области российского туризма, руководителе компании «Дельфин» Сергеем Ромашкиным. Говоря о том, какие основные факторы будут оказывать влияние на рынок в 2023 году, эксперт выделил несколько как негативных, так и позитивных факторов. Среди негативных на первом месте - геополитическая нестабильность и связанные с этим тревожные ожидания туристов по-прежнему будут оказывать влияние на спрос. Второе – стагнация реальных доходов туристов на фоне продолжающегося роста цен на поездки. Третье - остановка программы туристического кешбэка, который дал в прошлые годы несколько миллионов поездок по России. И четвертое- продление закрытия аэропортов Юга России на неопределенный срок. Но есть и позитивные моменты, такие, как значительный рост интереса россиян к поездкам по России, что позволяет надеяться на хорошие результаты и в 2023 году. В ряде регионов (таких как Дагестан) отмечен «вирусный» спрос и дальнейший рост турпотока здесь неизбежен, - не такой взрывной как в 2022 году, но значительный. В то же время на крымском направлении «реалистичный сценарийи- повторение результата 2022 года или чуть хуже. Бронирования на лето в Крым идут, туристы и сейчас туда едут. Понятно, что геополитика влияет здесь на ситуацию в значительной степени». При этом, отвечая на вопрос, могут ли на карте туристических маршрутов появиться в этом году новые популярные направления, эксперт заметил: «Не думаю, что мы увидим в 2023 г. новые, неизвестные направления. Россия в целом хорошо освоена туристами и все направления им известны. Но сегодня туристы предпочитают хорошо проверенные варианты отдыха, эксперименты позволяет себе только молодежь.

Популярные направления станут еще популярнее, малопосещаемые регионы останутся на вторых ролях. Все-таки регионы существенно отличаются и по туристическому потенциалу, и по готовности к приему, возможно, и не везде нужно развивать массовый туризм. Ну и морей у нас не так много». Говоря о том, насколько нужно в этом году продолжать программу туристического кешбэка, г-н Ромашкин отметил, что «эта программа многократно доказала свою эффективность и полезность именно для туристов. Это особенно важно как раз в периоды стагнации доходов потребителей. Возможное развитие программы я вижу в более точной настройке ее по регионам и периодам поездок, стимулировании тех направлений, которые важны в текущей ситуации. Можно сократить количество регионов-участников, уменьшить бюджет программы, ее параметры можно и нужно обсуждать. Но в каком-то виде она должна сохраниться». «Уже сейчас мы продаем путевки на лето-2023 и продажи идут существенно лучше - плюс 35% к прошлому году. Это позволяет надеяться на успешный сезон. Мы видим, что туристы стараются сохранить привычный им образ жизни, не сокращают пока туристические расходы, в отличие от других семейных затрат. Мы ждем от нового куратора отрасли - Минэкономразвития, - быстрого «перезапуска» управления для сохранения темпа и качества необходимых преобразований в отрасли. Внутренний туризм на подъеме, нельзя останавливаться, работы предстоит много», - заключил руководитель компании «Дельфин». /TOURBUS.RU ПЕРВАЯ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ С СЕРГЕЕМ РОМАШКИНЫМ

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