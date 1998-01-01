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АТОР: На «длинные» февральские праздники туристы выбирают Сочи, Петербург и Подмосковье

Туроператоры подвели предварительные итоги бронирований на конец февраля

Наиболее популярными направлениями для поездок на длинные праздничные выходные 23 февраля станут Краснодарский край, Подмосковье, Москва и Петербург, Калининградская область, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России.

«Рейтинг самых популярных направлений организованного туризма внутри России на февральские праздники возглавляет Краснодарский край, в частности, Сочи. Учитывая, что пик продаж на февральские выходные еще не прошел, точную долю направления в общих продажах по России назвать невозможно. Но уже сейчас понятно, что у туроператоров она превысит 50%», — говорится в сообщении АТОР.

Помимо Сочи, где спросом пользуются горнолыжные курорты, а также отели и санатории на побережье, у туркомпаний популярны объекты с хорошей инфраструктурой в Геленджике и Анапе, отдых Подмосковье, экскурсионные туры в Калининградскую область.

«Ближе к праздникам туроператоры ждут роста продаж туров в Москву и Петербург, так как это самые емкие экскурсионные направления, которые туристы традиционно бронируют незадолго до поездки», — добавили в АТОР.

Туроператоры отмечают, что постепенно февральские даты перестают быть пиковыми для туризма. «Туристы потратились на новогодние праздники и для следующих поездок уже думают о праздниках в марте», — пояснили в ассоциации.

Участники рынка ожидают пикового спроса на поездки в февральские выходные за 1-2 недели до их начала.

«На 23 февраля многие российские отельеры поднимают цены на 10-20% в сравнении с периодом до праздников. Правда, удорожание идет неравномерно. В основном, рост цен происходит на горнолыжных направлениях, а также в Подмосковье. Цены на экскурсионные практически не растут», — подчеркивают в АТОР.

Отметим, что на новогодние каникулы, как сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко, путешествия по России совершили 12 млн человек.

/TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com