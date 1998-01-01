Сергей Ромашкин: «Страна в целом вышла в «плюс»

Об итогах года и планах на год нынешний “Турбизнес» побеседовал с одним из ведущих экспертов в области российского туризма, руководителе компании «Дельфин» Сергеем Ромашкиным.

Говоря об основных факторах, определивших итоги прошедшего сложного года, эксперт, в частности отметил:

«Первый фактор - окончательное снятие ковидных ограничений. Напомню, ещё год назад, в начале 2022 года приехать в Сочи и заселиться в отель можно было только по QR-коду Москва и Санкт-Петербург год назад существенно ограничили новогодние и рождественские мероприятия. Ограничения весь 2021 год вводились в разных регионах, вводились часто и внезапно, туристы не были уверены, что поездка состоится.

Только в этом году туристы смогли, наконец, приехать в любой регион без ограничений и этот «восстановительный» рост оказался довольно велик- плюс 35% в Санкт-Петербурге, около 30% - в Москве.

Большинство регионов добавили 10-20% к прошлогодним результатам, и превзошли уровень 2019 года, который является сейчас базой для сравнения. Да, ряд регионов показал снижение турпотока, например, Крым, но в целом по стране мы вышли на показатели 2019 года по количеству поездок . Можно сказать, что ковидная «история» закончилась для туризма только в 2022 году.

Цифра в 61 млн поездок по стране, которая озвучена официально, представляется реалистичной, возможно их было чуть больше.

Второй фактор- рынок выезда так и не восстановился и дал дополнительных туристов внутренним направлениям. Ограничения для наших авиакомпаний за рубежом и удорожание стоимости авиаперелетов за границу сделало выезд очень дорогим, цены на наши курорты были существенно, иногда- в разы дешевле отдыха за рубежом.

Цены на отдых в России также выросли, в среднем- на 10-15%, но туризм – часть экономики, инфляция так же затронула и нашу отрасль.

Говоря о негативных факторах, влиявших на внутренний турпоток, г-н Ромашкин отметил, прежде всего «тревожные геополитические и экономические ожидания туристов, несколько раз за год (февраль, сентябрь), когда продажи туров практически останавливались, на восстановление уходили недели, но все же рынок восстановился».

Как отметил также гендиректор компании «Дельфин», «Радикальных изменений в инфраструктуре и сервисе не произошло, локальные изменения в отелях, конечно, были. Два года пандемии уже нанесли инвестиционному процессу серьезный удар, текущая ситуация также сложна для инвестирования.

Надеемся на помощь государства в поддержке инвестиций, на снижение стоимости кредитов, инструменты для этого имеются.

«Закрытие аэропортов Юга страны также существенно повлияло на турпотоки в Крым, Анапу, а также в другие «закрытые» города. Полностью заместить авиаперелеты доставкой туристов по железной дороге не удалось. Надеемся, что в 2023 году, с учетом накопленного опыта, удастся существенно нарастить поток по железной дороге на эти курорты.

Но даже с учетом падения ряда регионов, страна в целом вышла «в плюс» и показала лучший в истории результат по итогам года», - сделал вывод наш эксперт.

/TOURBUS.RU

О прогнозах развития внутреннего туризма в наступившем году — в нашем завтрашнем выпуске.