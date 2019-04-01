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«Аэроэкспресс» подвел успешные итоги года

Среди новинок - новый автобус-экспресс в «Домодедово», поезда в терминалы В и С «Шереметьево» и новые способы оплаты

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе «Аэроэкспресса», доля компании на рынке перевозок в аэропорты достигла наивысшего показателя за период с 2017 года, составив 14,5%.

В 2022 году поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» перевезли 9,5 млн человек – пассажиропоток компании увеличился на 7% по сравнению с 2021 годом. Доля «Аэроэкспресс» за прошедший год выросла на 2,3 п.п. и составила 14,5%.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми в прошедшем году столкнулась вся авиаотрасль, компании удалось не только выполнить намеченные показатели перевозок, но и существенно нарастить долю рынка, достигнув лучшего за 6 лет результата в 14,5%.

Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда проектов, в числе которых запуск нового автобусного экспресс-маршрута в аэропорт Домодедово, запуск поездов напрямую к терминалам В и С аэропорта Шереметьево, внедрение новых удобных способов оплаты в онлайн- и офлайн-каналах.

В 2023 году мы продолжим работу по улучшению транспортной доступности столичных аэропортов и повышению качества сервиса. Рассчитываем, что в 2023 году тенденция к росту пассажиропотока сохранится», — рассказал генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

Как добавили в пресс-службе, в 2022 году компания реализовала несколько крупных проектов, напрямую способствующих улучшению транспортной доступности основных аэропортов Москвы.

Так, в марте прошедшего года «Аэроэкспресс» запустил новый автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово. На этом направлении задействованы туристические автобусы большого класса с комфортабельным салоном и вместительным багажным отделением.

Кроме того, для удобства пассажиров «Аэроэкспресс» сократил интервалы отправления экспресс-автобусов между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево до 15 минут.

В июне поезда «Аэроэкспресс» начали курсировать до терминалов В и С аэропорта Шереметьево, где открылся новый современный вокзальный комплекс, который интегрирован с аэропортом. У пассажиров и сотрудников авиаузла появилась возможность напрямую из Москвы без пересадок добираться до терминалов В и С, куда в настоящее время переведены все прилеты и вылеты.

В течение года был запущен ряд современных отечественных сервисов оплаты проезда: Yandex Pay, SberPay, Система быстрых платежей. Уже в начале 2023 года для пассажиров также стала доступна возможность оплаты проезда в Шереметьево при помощи системы биометрической оплаты. Эти современные методы позволяют покупать билет максимально быстро и удобно.

Ткаже в пресс-службе напомнили, что в связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» на Внуковском направлении, некоторые рейсы будут отменены.

Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба "Аэроэкспресс"