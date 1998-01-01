В этом году в Турции ждут не менее шести млн российских туристов

По предварительным итогам, Турция в 2022 году приняла 5,2 млн туристов из России. Чуть больше гостей прибыло из Германии – 5,6 млн, из Англии – 3,3 млн.

Всего в прошедшем году в Турции побывало свыше 51 млн туристов из разных стран, это на 2% меньше, чем в 2019-м.

«Окончательные цифры будут объявлены примерно через неделю, но они уже не сильно изменятся», – сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан на воркшопе Coral Travel и Sunmar, посвященном акции раннего бронирования, - сообщает РСТ.

По данным UNWTO, сейчас Турция вышла на третье место в мире по приему иностранных туристов. В 2019-м страна была на пятом месте. Г-н Озкан уверен, что и этот год будет очень хорошим для туризма, из России ожидают не менее 6 млн гостей.

На встрече с журналистами атташе отметил, что туристические власти страны планируют продвигать не только пляжные регионы, но и другие направления, прежде всего, Каппадокию и Юго-Восточную Анатолию. «На юго-востоке очень много интересных мест. Например, город Немрут-Даг, где сохранились тысячелетние памятники и древние ремесла. Там же находится кулинарная столица страны Газиантеп, где готовят свыше 150 разных блюд и сладостей, – уточнил собеседник. – Это новый продукт для российского рынка, а вот туристы из Кореи и Японии уже с удовольствием посещают эти места».

Возможно, об этом регионе снимут документальный фильм, рассчитанный именно на российского туриста. Основная цель – продвижение экскурсионного туризма для снижения нагрузки на пляжные отели.

Как отметил Илькер Озкан, в ключевые позиции рекламной кампании попадает также спортивный туризм. В стране развиты велоспорт, теннис, гольф. Эти активности также планируют продвигать в России.

Менеджер по продажам и маркетингу Coral Group Hotel & Resorts Осман Айдин заметил, что прошлый год оказался хорошим для сети. По сравнению с 2019-м в продажах есть небольшой минус, однако от предстоящего сезона ожидают положительной динамики. «Пока не уточнена полетная программа операторов, но раннее бронирование идет лучше, чем в аналогичный период прошлого года», – сказал он.

Стоимость проживания в отелях Coral Group к сезону повысилась на 15-20% по сравнению с 2022 годом. Г-н Айдин подчеркнул, что, несмотря на высокую инфляцию, сильно поднимать тарифы не имеет смысла, отельеры выдерживают ценовую политику с учетом непростой ситуации в России. На страны СНГ в сети выделены квоты до 35%.

В Турции с этого года введен налог 2% на проживание в отелях и прочих объектах размещения. Как пояснил Осман Айдин, в сети было решено взять платить налог из бюджета гостиниц. «Сейчас между отелями Турции большая конкуренция, появилось много новых брендов и объектов. После пандемии стало понятно, что хорошо заработать может только тот, кто предлагает хороший сервис, а кто будет экономить – увидит минус в конце сезона», – резюмировал эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

