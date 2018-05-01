Министр экономического развития предложил отменить НДС за туры по России

Министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал, - сообщает «Интерфакс».

«Туроператоры столкнулись с проблемой. В июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, во многом поэтому у нас такой спрос на инвестиции в гостиницы. А ранее НДС был обнулен для ж/д и авиаперевозок.

Туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по-прежнему платят НДС. И получается у них входящий НДС нулевой, а исходящий они должны платить 20% со всей суммы. НДС стал играть роль оборотного налога.

И туроператоры начали проигрывать конкуренцию тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения, и цифровым платформам», — рассказал он во вторник на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента.

Как подчеркнул г-н Решетников, туроператоры необходимы для развития туротрасли, так как они «раскатывают новые маршруты и гарантируют качественный комплексный продукт». По его словам, это «системообразующие организации в отрасли».

«Этот вопрос проработан в правительстве, и есть предложение освободить от НДС туристический продукт, но только если речь идет о внутреннем и въездном туризме. Меру предлагаем распространить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, синхронизировать с гостиницами. У нас там тоже НДС на пять лет отменен.

Просим эту инициативу поддержать, это будет очень важный шаг вперед», — сказал он.

Владимир Путин попросил прокомментировать это предложение министра финансов Антона Силуанова.

«Мы проработали этот вопрос в правительстве, согласованное предложение. Несмотря на сокращение доходной базы, она незначительна, порядка 3-4 млрд рублей. Но это справедливое предложение, которое позволит простимулировать туристический бизнес, поддерживаем предложение», — сказал глава Минфина.

Отметим, что ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, так как налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.

Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, сообщил порталу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании Fun&Sun. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%.

Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта. Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора

/TOURBUS.RU