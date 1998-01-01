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Клиенты туроператора «Джей Стади» понесли убытки в сумме более 13 млн руб.

Страховой лимит «Джей Стади» составляет лишь 10 млн рублей

Страховая компания «Согласие» завершила прием заявлений от туристов остановившего деятельность туроператора «Джей Стади», сообщили в пресс-службе страховщика.

«Страховой лимит полиса «Джей Стади» составляет 10 млн рублей.

Заявлены убытки на более чем 13 млн рублей. Таким образом, страховая сумма должна быть поделена пропорционально и с учетом всех включенных в реестр заявлений», – рассказала директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

По ее словам, документы на выплаты подали свыше 90 заявителей из 16 городов России, две трети из них приняты от жителей Москвы.

«В основном документы на получение выплат направлялись по электронной почте, этот канал стал наиболее удобным для обеих сторон. Прием заявлений был завершен в ночь на 20 января», – уточнила г-жа Сабанова.

Туроператор специализировался на организации обучения и образования за рубежом. В конце декабря на сайте «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам.

Как говорилось на сайте компании, «ООО «Джей Сстали» РТО 014052 сообщает о прекращении туроператорской деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта и выходе из Единого Федерального реестра туроператоров.

За 3 года так и не смогли отправить школьников на языковые программы в Великобританию, США, Ирландию, которых они так ждали с 2019 г. Сначала все страны мира ввели ограничения на поездки из-за ковида, потом в марте 2022 г. резкое закрытие авиасообщения из России по всем нашим направлениям.

Понимая, что невозможно определить, когда сможем возобновить поездки, приняли это сложное решение. Последние три года мы каждый день упрашивали наших клиентов «еще чуть-чуть подождать, и вы полетите». Спасибо вам за терпение, выдержку и что шли навстречу. Извините, что не выполнили обещания.

Все эти годы наши риски как туроператора страховала наш партнёр и одна из самых надежных компаний страховая компания «Согласие», и сейчас мы особенно ценим, как важно было иметь надежного страховщика».

Приказом Минэкономразвития от 26 декабря компания была исключена из Единого федерального реестра туроператоров.

/TOURBUS.RU