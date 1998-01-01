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Южноазиатское направление — на MITT 2023

Делимся подробностями об участии Индии в выставке и приветствуем Шри-Ланку в составе экспозиции

Новый год начинается с прекрасных новостей - свое участие в MITT подтвердила Шри-Ланка. Островное государство представит свой стенд на площадке выставки в 2023 году.

Шри-Ланка расположена у берегов Индии, в связи с чем климат и культура этих стран имеют много общего. Главная ценность острова – древние города, в которых сохранились храмовые постройки, чья история насчитывает несколько столетий. В них хранится множество святынь, связанных с буддизмом, ведь именно здесь, по легенде, жил и обрел просвещение его основатель Гаутама Будда.

Любители живой природы оценят большое число животных и птиц, обитающих в заповедниках Шри-Ланки. В среде натуралистов остров известен тем, что на нем сохранилась самая большая на планете популяция диких индийских слонов.

Спешим рассказать и о том, чем порадует в этом году стенд Индии. О своем официальном участии заявило Министерство туризма страны, представители которого поделятся информацией об актуальных направлениях для отдыха.

В экспозиции будут представлены регионы страны, которые пользуются наибольшим спросом у туристов и предлагают незабываемые впечатления для гостей Индии.

Гоа. Этот индийский штат давно стал меккой пляжного отдыха. Именно сюда приезжают туристы, чтобы отвлечься от жизни в шумных городах и прикоснуться к аюрведе и другим целительным практикам, традиционным для региона. Всемирную славу этому кусочку индийского побережья принесли легендарные вечеринки под открытым небом, на которых зародился целый электронный жанр, названный в честь региона – гоа-транс.

Гостей штата ждут комфортные пляжи, протяженность которых может достигать нескольких десятков километров, а также хорошая транспортная доступность и отели на любой вкус и бюджет.

Керала – еще один штат, расположенный вдоль побережья Индостана. Белый песок пляжей и высокие пальмы соседствуют с нетронутыми лесами и холмистым рельефом. Это самый идиллический регион Индии, в котором отмечается наиболее спокойный уровень жизни. Благодаря этому здесь сосуществуют представители всех мировых религий, а курортная программа направлена на максимальное расслабление и единение с природой.

Благодаря обилию зелени и близости моря, климат Кералы обладает особенной мягкостью и способствует отличному отдыху.

Посетите стенды Индии и Шри-Ланки на MITT 2023, чтобы узнать больше о богатствах Южной Азии!

Ждем вас 16-18 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

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Фото: gettyimages.com

