АТОР: После новогодних праздников стоимость туров в Египет заметно снизилась

До конца февраля местные отельеры предлагают скидки на размещение в размере 40-45%

Стоимость туров в Египет после новогодних праздников заметно снизилась: отельеры предлагают скидки 40-45% на размещение, а также различные акции и предложения, но к февралю цены стабилизируются, сообщают сегодня «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров.

«Этой зимой Египет остается одним из самых доступных пляжных направлений для россиян. Одна из причин такой популярности египетских курортов – доступные цены на туры.

После пика новогодних праздников отели предлагают скидки 40-45%, чтобы привлечь побольше туристов», — рассказали в ассоциации.

Как уточнили в АТОР, снижение стоимости туров в Египет будет краткосрочным. С конца февраля-начала марта на направлении начнется высокий сезон, поэтому цены пойдут вверх.

По словам туроператоров, спрос на Египет за счет привлекательных цен очень высокий. На ближайшие рейсы у крупных туроператоров осталось мало свободных мест.

В ассоциации также отметили, что в первой половине января цены на Египет были на 15-20% выше в сравнении с аналогичным периодом декабря.

«Во-первых, сократились объемы перевозки: полеты в Египет прекратили авиакомпании Nordwind и iFly, блоки мест на рейсах которой брали несколько туроператоров. Кроме того, в середине декабря цены на туры в Египет были в принципе ниже, потому что туроператоры стимулировали продажи на фоне запуска масштабных полетных программ в Азию», — пояснили в АТОР.

Также на ценовую политику влиял курс рубля и традиционно более высокие тарифы на

новогодние туры.

Что касается предпочтений туристов, то с учетом увеличения длительности перелета за рубеж многие россияне выбирают туры большей продолжительности (9-10 ночей) и отели 4* и 5*.

Также АТОР сегодня напоминают, как этой зимой летают в Египет основные отечественные туроператоры. Так, Coral Travel берет блоки на рейсах авиакомпаний EgyptAir и Red Wings из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Вылеты на курорты Египта практически каждый день.

Pegas Touristik предлагает туристам вылеты из Москвы на курорты Египта на блоках авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и AlMasria Universal Airlines. Вылеты осуществляются ежедневно.

Из Санкт-Петербурга перелеты в Хургаду выполняются на рейсах Red Wings (блоки) два раза в неделю по четвергам и воскресеньям). Из Екатеринбурга полетная программа в Шарм-эль-Шейх сформирована также на блоках Red Wings (цепочка 10/11 ночей).

Перелеты из Казани в Шарм-эль-Шейх доступны на блочной перевозке Red Wings (10/11 ночей).

Также у клиентов есть возможность забронировать GDS-туры в Египет с вылетами на регулярных рейсах из Сочи и Минеральных Вод.

Anex Tour формирует пакетные предложения на курорты Египта как на базе блочной перевозки из Москвы, МинВод и Сочи на рейсах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings, Azur Air и «Азимут», так и через GDS на регулярных рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

Туроператор «Интурист» везет своих туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, МинВод, Сочи (Хургада) на блоках мест авиакомпаний Red Wings и «Азимут». Из Москвы также есть блочная программа на рейсах AZUR air.

Fun&Sun летает из Москвы (Домодедово и Жуковский) в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на блоках мест Red Wings. Также на сайте туроператора есть возможность забронировать тур на регулярной перевозке (перелеты «Аэрофлота, Egypt Air и Turkish Airlines). Вместе с оператором улететь в Египет можно и из регионов: это Сочи, МинВоды, Екатеринбург, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

TEZ Tour перезапустил полетную программу в Египет из Москвы, взяв блоки на рейсах Red Wings.

Туроператоры Space Travel, «Русский Экспресс» и PAC Group предлагают своим клиентам туры на базе регулярной авиаперевозки.

/TOURBUS.RU





Фото: www.piqsels.com



