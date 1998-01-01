Fun&Sun увеличивает авиаперевозку на Шри-Ланку

Новый рейс по маршруту Москва – Маттала а/к Red Wings будет отправляться с 10 февраля

Как сообщает сегодня АТОР, Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений зимнего сезона 2022-2023. В январе 2023 года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России.

На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости по островному направлению. Так, туроператор Fun&Sun в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва – Маттала.

Как напомнили в ассоциации, полетная программа в аэропорт Маттала на юго-востоке Шри-Ланки стартовала в конце декабря. Маршруте обслуживает широкофюзеляжный Boeing 777-200 на 410 кресел.

В стоимость перевозки включены багаж (до 20 кг) и ручная кладь (до 5 кг). Пассажирам предоставляются горячее питание и прохладительные напитки.

Полетная программа оператора в Матталу заявлена до 24 апреля. Рейсы Red Wings выполняются из двух аэропортов московского региона. По пятницам (рейс WZ 3081) вылет в 2:05 из аэропорта Домодедово. Прибытие в Матталу – в 13.05 (время местное). Обратный вылет (рейс WZ 3082) в Домодедово – в 15:05, прибытие в Москву – в 21:05.

По понедельникам туристы вылетают в Матталу из аэропорта Жуковский. Вылет (рейс WZ 3081) в 03:35, прибытие на Шри-Ланку – в 14:35. Обратный вылет в Жуковский (рейс WZ 3082) – в 16:35, прибытие – в 23:15.

Пакетный тур на 10 ночей на популярный курорт Хиккадува, который славится своими песчаными пляжами, стартует от 166 тыс.р. на двоих (отель Lucky Seven Hikkaduwa 3*, завтраки).

Напомним, что с 7 декабря Шри-Ланка сняла все ковидные ограничения для въезда туристов.

/TOURBUS.RU