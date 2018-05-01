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РСТ просит ограничить ставку эквайринга для платежей в сфере туризма

Президент РСТ обратился с письмом к главе Банка России Эльвире Набиуллиной

Российский союз туриндустрии сообщает сегодня, что обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга, применяемые банковскими организациями для платежей в сфере туризма, и предложил ограничить их размер.

По информации РСТ, сейчас ставка эквайринговой комиссии для предприятий с кодом МСС 4722 (туроператоры и турагенты), в основном, находится в диапазоне от 1,45% до 1,8% в зависимости от банка, иногда доходит и до 2,2%. К примеру, ставка комиссии в банке «Точка» составляет 1,4%, а в банке «Тинькофф» – 2,19%.

Эти ставки оцениваются предприятиями турбизнеса как обременительные, говорится в письме президента РСТ Ильи Уманского.

Основания для такой оценки – низкая маржинальность туристического бизнеса, которая составляет 3-8%. То есть плата за эквайринг, взимаемая кредитными организациями с предприятий турбизнеса, составляет 20-30% от выручки.

А если, например, в связи с какими-либо обстоятельствами приходится вернуть клиенту стоимость тура, то плата за эквайринг становится чистым убытком, так как кредитные организации эту комиссию не возвращают. Более того, возникают ситуации, когда стоимость эквайринга превышает комиссию туркомпании при реализации авиабилетов.

Существующая альтернатива в виде системы быстрых платежей (СПБ) или перевода по QR-коду не является полноценной заменой оплаты картой по терминалу. Многие потребители, особенно в регионах, попросту не имеют установленных приложений банков и не подключены к СПБ. Кроме того, такая оплата недоступна для владельцев кредитных карт.

В качестве меры поддержки наиболее пострадавших отраслей Совет директоров ЦБ РФ 18 марта 2022 года принял решение с 18 апреля по 31 августа 2022 года ограничить максимальный размер эквайринговой комиссии до 1% с каждой транзакции. С учетом небольшой прибыльности турбизнеса участники рынка смогли сократить свои расходы на обслуживание платежей по картам на 25-45%. В нынешних обстоятельствах это стало хорошей поддержкой.

РСТ предлагает для предприятий, имеющих код МСС 4722, на постоянной основе установить максимальный размер эквайринга не выше 1%.

Как подчеркивается в обращении РСТ, это улучшит показатель рентабельности турбизнеса, благоприятно скажется на финансовой устойчивости компаний.

Кроме того предполагается, что эта мера поспособствует обелению рынка, простимулирует переход от наличных расчетов с потребителями к безналичным платежам.

/TOURBUS.RU