Власти Ставрополья хотят распространить курортный сбор на весь регион

Сейчас сбор взимается только в популярных курортных городах Ставропольского края

Власти Ставропольского края намерены распространить взимание курортного сбора на туристические территории во всем регионе, сообщают пресс-служба губернатора и «Интерфакс».

"Необходимо идеологию курортного сбора распространить на весь Ставропольский край. У нас практически весь край может предоставлять туристические услуги, что позволит собирать и направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры для отдыха по всему региону", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Губернатор рекомендовал, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, до 10 февраля разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.

"Не обязательно устанавливать его ставку на уровне, который действует в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Но возможности развивать туристский потенциал необходимо использовать", — сказал г-н Владимиров.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.

Напомним, что ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2027 г. срок проведения в РФ эксперимента по взиманию курортного сбора. При этом ко второму чтению срок может быть сокращен до 2025 г. и в программу эксперимента могут быть добавлены новые регионы.

Документ был внесен в парламент в апреле одним из участников эксперимента — думой Ставропольского края.

Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает продлить срок проведения эксперимента до 2027 г. Данную инициативу на прошлой неделе в своем заключении поддержало правительство.

При этом правительство РФ предложило продлить срок действия эксперимента не до 2027 г., а до 31 декабря 2024 г. и распространить эксперимент на г. Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года.

В пояснительных материалах к законопроекту приводятся данные Минэкономразвития, согласно которым средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 гг. составили 1 млрд 557 млн руб. В период с 1 января по 28 апреля 2022 г. объем средств, собранных от уплаты курортного сбора, составил 200 млн руб.

/TOURBUS.RU