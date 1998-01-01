Pegas Touristik продолжит летать на Кубу следующим летом

Летние программы полетов на Варадеро и Кайо Коко продолжатся на крыльях Nordwind

Как сообщается сегодня Ассоциация туроператоров, компания Pegas Touristik пролонгировал полетную программу из Москвы на Кубу на лето-2023. Как и в текущем зимнем сезоне, туроператор продолжит летать по двум направлениям – Варадеро и Кайо Коко – в партнерстве с авиакомпанией Nordwind.

Как рассказали в компании летняя полетная программа доступна к бронированию в период с апреля по октябрь 2023 г. включительно.

Перелеты из Москвы в Варадеро до конца мая будут осуществляться 3 раза в неделю (по средам, пятницам, воскресеньям), в июне-октябре - 2 раза в неделю (по средам и субботам).

На Кайо Коко до конца мая запланирована полетная программа с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам). В июне-октябре это будет чартерная цепочка на 10/11 ночей.

Действующие слоты вылета и прилета в аэропорты Кубы в летнем расписании, скорее всего, останутся без изменений.

Также в компанbи отметили, что до 1 апреля летние туры на Кубу можно приобрести по акции раннего бронирования. В том числе, по привлекательным ценам можно забронировать отель PGS Varadero 4+*, который оператор продает эксклюзивно

«Сегодня по количеству бронирований PGS Varadero 4+* является безусловным лидером направления. Это обусловлено и доверием туристов к бренду PGS, и прекрасным соотношением цена/качество, которое предоставляет отель своим гостям.

Ну и несомненно, отзывы туристов, уже отдохнувших в отеле, помогают отелю держать планку безусловного лидера продаж среди отелей Варадеро», — отметили в компании.

/TOURBUS.RU