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Саудовская Аравия будет выдавать туристам визу вместе с авиабилетом

Пока что новой услугой смогут воспользоваться только пассажиры авиакомпании Saudia

Саудовская Аравия анонсировала запуск новой программы, которая позволит позволяет пассажирам национальной авиакомпании Saudia получать туристическую визу на 96 часов вместе с билетом, - сообщает сегодня РСТ.

Это дает возможность путешественникам без лишних формальностей посетить главные достопримечательности королевства, а также совершить религиозное паломничество – умру, сообщает Arabian Business. Оформление визы займет всего три минуты.

Программа получит название программа «Ваш билет – это виза». Власти рассчитывают, что благодаря ей в 2023 году спрос на международные рейсы в Саудовскую Аравию вырастет на 40%.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов уверен, что арабским странам давно надо отменить визы: «Посмотрите на Эмираты. Именно из-за безвизового режима это направление лидирует в Персидском регионе».

Эксперт отметил, что в ситуации, когда для россиян фактически закрыта Европа, к нам лицом поворачиваются Ближний Восток, Азия, Африка. «Облегчение режима въезда в Саудовскую Аравию – новость хорошая, но нас еще больше порадовала бы полная отмена виз.

В России около 40 млн мусульман, для них актуальны паломнические туры, но далеко не все могут воспользоваться услугами авиакомпании Saudia, поскольку она не летает в Россию».

По мнению генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, нововведение способно увеличить и без того потенциально хорошую возможность Саудовской Аравии по приему туристов, в том числе паломников. «Но при этом нужно понимать, что для полноценного развития турпотока критически важен прямой перелет между нашими странами», – подчеркнул он.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией