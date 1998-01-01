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23 января
Губернатор Петербурга просит МИД упростить выдачу виз китайским туристам
С соответствующей просьбой Александр Беглов обратился к Сергею Лаврову
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой упростить выдачу виз гражданам дружественных стран, в том числе китайским туристам, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета по внешним связям города Арби Абубакаров.
"Губернатор Александр Беглов написал министру иностранных дел Лаврову с просьбой упростить выдачу виз гражданам дружественных стран, в том числе КНР.
В ближайшее время мы ожидаем таких мер", — сказал г-н Абубакаров, которого цитирует «Интерфакс».
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге г-жа Ван Вэньли добавила, что китайская сторона планирует исследовать вопрос упрощения выдачи китайских виз гражданам РФ. "Меры должны подходить обеим сторонам наилучшим образом", — подчеркнула она.
Как сообщается, в Петербурге в январе-феврале проходит фестиваль "Китайский Новый год — Веселый праздник весны". В его ходе запланировано более 70 мероприятий.
Председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев рассказал, что в настоящее время Дворцовый мост уже получил красную подсветку. Она будет включаться до 5 февраля.
"В связи с разрешением китайскими властями выездного туризма, мы ждем новых гостей. Мероприятия касаются не только культурной сферы, но и бизнеса, экономики", — отметил Григорьев.
Первый заместитель председателя комитета по образованию Сергей Тимофеев добавил, что китайский язык в Петербурге изучают 5 тыс. школьников в 20 образовательных учреждениях.
Заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов добавил, что в Капелле пройдет мультикультурный проект "Россия — Китай: путь к единству". Здесь откроется выставка работ в лучших традициях китайской школы живописи. Петербург-концерт покажет выставку китайских художников, 30 января состоится праздничный концерт российско-китайского академического хора, будут исполнены шедевры русской и китайской оперы.
Отметим, что министерство культуры и туризма Китая в пятницу объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений. Эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины. В тот же день посол Китая в РФ заявил, что страна готова выдавать россиянам туристические визы.
В допандемийном 2019 году в России побывало 1,9 млн туристов из Китая, в том числе 1,2 млн организованных, в составе безвизовых туристических групп.
/TOURBUS.RU
Фото: gettyimages.com
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