Губернатор Петербурга просит МИД упростить выдачу виз китайским туристам

С соответствующей просьбой Александр Беглов обратился к Сергею Лаврову

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой упростить выдачу виз гражданам дружественных стран, в том числе китайским туристам, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета по внешним связям города Арби Абубакаров.

В ближайшее время мы ожидаем таких мер", — сказал г-н Абубакаров, которого цитирует «Интерфакс».

"Губернатор Александр Беглов написал министру иностранных дел Лаврову с просьбой упростить выдачу виз гражданам дружественных стран, в том числе КНР.

Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге г-жа Ван Вэньли добавила, что китайская сторона планирует исследовать вопрос упрощения выдачи китайских виз гражданам РФ. "Меры должны подходить обеим сторонам наилучшим образом", — подчеркнула она.

Как сообщается, в Петербурге в январе-феврале проходит фестиваль "Китайский Новый год — Веселый праздник весны". В его ходе запланировано более 70 мероприятий.

Председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев рассказал, что в настоящее время Дворцовый мост уже получил красную подсветку. Она будет включаться до 5 февраля.

"В связи с разрешением китайскими властями выездного туризма, мы ждем новых гостей. Мероприятия касаются не только культурной сферы, но и бизнеса, экономики", — отметил Григорьев.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Сергей Тимофеев добавил, что китайский язык в Петербурге изучают 5 тыс. школьников в 20 образовательных учреждениях.

Заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов добавил, что в Капелле пройдет мультикультурный проект "Россия — Китай: путь к единству". Здесь откроется выставка работ в лучших традициях китайской школы живописи. Петербург-концерт покажет выставку китайских художников, 30 января состоится праздничный концерт российско-китайского академического хора, будут исполнены шедевры русской и китайской оперы.