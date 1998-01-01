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Anex Tour: на предстоящие «длинные» выходные туристы активно бронируют Таиланд, Шри-Ланку и Гоа

Топ-менеджеры рассказали о спросе на период февральских и мартовских праздников

Российские туристы в январе активно бронируют туры на длинные выходные в феврале и марте, лидером спроса стал Таиланд, сообщил в ходе пресс-конференции директор департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Anex Tour Константин Гулевич, - сообщает «Интерфакс».

«Предстоящие в феврале и марте праздники у нас пользуются самым большим спросом и дают высокую долю продаж. Наиболее популярные направления — Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Турция и Индия (Гоа)», — рассказал он на пресс-конференции.

Как отметил г-н Гулевич, среди внутрироссийских направлений востребованы горнолыжные и экскурсионные туры в Калининград, Санкт-Петербург, Краснодарский край, на Байкал, курорт Шерегеш в Кузбассе.

«Я бы добавил в этот перечень и Москву, которая получила небывалый приток туристов. Средняя продолжительность отдыха в столице составляла два дня», — сказал он.

По словам г-на Гулевича, на Москву есть устойчивый спрос среди региональных туристов, которые покупают зарубежные туры с вылетом из столицы и комбинируют их с отдыхом в городе на обратном пути.

Что касается минувших новогодних праздников, то, по данным Anex Tour, самыми популярными направлениями стали Таиланд (32%), ОАЭ (26%), Шри-Ланка (13%), Турция (10%), Гоа (7%), Египет (6%), Мальдивы (4%).

При этом спрос на наземное обслуживание без перелетов среди российских туристов серьезно вырос в 2022 году, также выросла доля продаж высокобюджетных туров, сообщил также директор департамента коммуникаций и дистрибуции.

«На мой взгляд, рост интереса потребителя, партнёров к бронированию гостиниц без перелета связан с тем, что обновился рынок тех агрегаторов, которые ранее предлагали подобные виды размещения, изменились транзакционные пути», — сказал он на пресс-конференции в субботу.

Как отметил г-н Гулевич, за 2022 год у туроператоров заметно выросла доля продаж дорогих туров. «В 2022 году алгоритмы ценообразования несколько изменились: средний чек подрос, в результате чего высокобюджетный турпродукт стал ближе по ценам к более доступным предложениям», — пояснил эксперт.

По данным туроператора, также заметно выросли бронирования коротких бизнес-поездок и командировок.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com





