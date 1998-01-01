Лоукостер Jazeera Airways начнет полеты в Москву со 2 февраля

Регулярные рейсы из Эль-Кувейта в аэропорт "Домодедово" будут осуществляться четыре раза в неделю

Как и ожидалось ранее, кувейтская бюджетная авиакомпания Jazeera Airways со начала февраля откроет регулярные рейсы из Эль-Кувейта в московский аэропорт "Домодедово", подтвердила сегодня пресс-служба перевозчика.

"Компания Jazeera Airways объявила об открытии рейсов в Москву, чтобы удовлетворить растущий спрос на полеты в страны Ближнего Востока и за его пределы. Jazeera Airways станет первой авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы между двумя городами.

Маршрут будет удовлетворять растущий спрос на туристические направления для российских путешественников. Они смогут путешествовать через Кувейт в Дубай, Шарм-эль-Шейх и популярные города Турции", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со 2 февраля четыре раза в неделю на Airbus A320neo.

Вылет из Эль-Кувейта в Москву запланирован по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 18:40, из Москвы — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 0:30. Среднее время в пути составит 5 часов 5 минут.

По информации «Интенфакса», бюджетная кувейтская авиакомпания Jazeera Airways была основана в 2004 году. Выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, Шри-Ланку и Европу. Флот состоит из восьми самолетов Airbus A320 и 11 A320neo.

Среди городов постсоветского пространства Jazeera Airways выполняет рейсы в Баку, Душанбе, Алма-Ату, Ош, Ташкент и Тбилиси.

При этом пока перевозчик не начал масштабную работу с российскими туроператорами, сообщал ранее портал Profi.Travel со ссылкой на представителей нескольких компаний.

Так, по словам генерального директора туроператора ART Tour Дмитрия Арутюнова, рейсы Jazeera Airways представляют интерес, в первую очередь, для организации транзитной перевозки в Индию и другие азиатские страны.

«Следует учитывать, что Jazeera Airways — это довольно крупный региональный лоукостер, и его появление на российском рынке может оказать влияние на стоимость транзитной перевозки в третьи страны, особенно с учетом разлетки из Кувейта.

Сама страна на данный момент больше представляет интерес для делового туризма. Но все страны региона сейчас предпринимают серьезные усилия для развития туризма, и, вероятно, Кувейт тоже пойдет по этому пути», — считает эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией