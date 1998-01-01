«КоммерсантЪ»: В прошлом году прекратили полеты девять российских авиакомпаний

Среди ушедших с авиарынка - чартерная компания Royal Flight, а также «ВИМ-Авиа» и «Саратовские авиалинии»

За 2022 год остановили полеты девять российских авиакомпаний. Сертификаты эксплуатанта четырех из них приостановлены, следует из реестра Росавиации, а еще один, выданный банкротящейся авиакомпании «Скол», был аннулирован. В предыдущие пять лет (2017–2021 годы) Росавиация приостановила и затем аннулировала сертификаты пяти авиакомпаний — это «Бурятские авиалинии», «Пионер-региональные авиалинии», «Псков Авиа», «Саратовские авиалинии» и «ВИМ-Авиа».

Другие перевозчики, остановившие полеты из-за санкций,— связанная с Coral Travel чартерная Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро» и два входящих в ГК «Волга-Днепр» грузовых перевозчика — «Атран» и AirBridgeCargo. Пока они сохраняют сертификаты эксплуатантов.

Уход ряда игроков в грузовом и деловом сегментах был ожидаем, учитывая санкции, отмечает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Royal Flight, связанный с турецкими туроператорами и сохранивший в РФ всего два самолета, вряд ли будет способен вернуться на рынок, считает эксперт.

По его мнению, трудно прогнозировать и устойчивость компаний, переживших 2022 год: сложная ситуация сохраняется для игроков, отрезанных от зарубежных рынков из-за двойной регистрации самолетов. Так, поясняет эксперт, бизнес-модель iFly казалась стабильной до момента, пока ей не отрезали путь в Египет.

Положение крупных компаний из-за масштабной поддержки через субсидии при этом выглядит довольно прочным. В зоне риска, по мнению г-на Шатилина, могут оказаться эксплуатанты SSJ-100, если проблемы с дефицитом двигателей SaM-146 в подменном пуле и проведением ремонта их горячей части, за которые отвечал французский Safran, не будут решены.

Уход крупных участников в обозримой перспективе вряд ли предвидится, добавляет источник издания в экспертном сообществе: «Российский рынок уже достаточно уплотнен».

Он напоминает, что в начале 2000-х годов в РФ насчитывалось более 300 коммерческих авиакомпаний, сейчас в реестре числится 114, при этом две трети пассажиропотока обеспечивает топ-5 игроков.

Эксперт полагает, что в дальнейшем ожидается официальный уход с рынка уже остановившихся компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которым «придется ликвидироваться или переходить под крыло более крупных конкурентов».

/TOURBUS.RU