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Профессионалы туризма просят вернуть «детский кешбэк»

Комитет РСТ по детскому и семейному отдыху направил в Госдуму предложения по развитию детского туризма

Комитет РСТ по детскому и семейному отдыху направил в профильный комитет Госдумы свои предложения по развитию детского туризма, - сообщает сегодня РСТ.

Как пояснила руководитель комитета РСТ, генеральный директор компании «Смарт Студия» Олеся Калачева, это сделано в рамках подготовки к заседанию рабочей группы Госдумы по развитию детского туризма. Как ожидается, оно может состояться в конце января.

Среди предложений РСТ, по словам Олеси Калачевой, вопросы перевозки детских групп, а также возобновление программы детского кешбэка. «Мы считаем очень важным продолжить программу кэшбэка, успешно реализованную в 2021-2022 годах. Это создаст возможность для массового организованного отдыха детей, поддержит семьи», – рассказала она.

«За два года программа кешбэка показала свою эффективность и стала очень популярной. Сейчас бронирования стоят, родители выжидают, надеясь на продолжение», – заметила руководитель комиссии РСТ по детским лагерям и активному отдыху, генеральный директор компании «Диал Тур» Татьяна Иванова.

Как напомнили в РСТ, программа предполагает возврат 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей, за путевку в государственные и коммерческие стационарные лагеря детского отдыха. По данным Ростуризма, этой возможностью воспользовались 1,2 млн родителей, в том числе только в 2022 году было приобретено с кэшбэком 845 тыс. путевок.

Программа была запланирована и на 2023 год, однако прошлой осенью стало известно, что проектом федерального бюджета на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы ее финансирование не предусмотрено. В связи с этим РСТ направил председателю комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву обращение, отметив важность программы как одного из ключевых драйверов развития внутреннего туризма.

По поводу конкретно детского кешбэка туроператоры надежду не теряют. В ноябре 2022 года Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке указал на необходимость доработки Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование внутренних турпоездок через возмещение части их стоимости, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления. Был обозначен срок исполнения поручений – 1 декабря 2022 года.

В декабре комитет Госдумы РФ по туризму и развитию туринфраструктуры сообщил о работе в этом направлении. «Внутри Госдумы обсуждается возможный механизм детского кэшбэка, которого сейчас в бюджете нет. Ищем возможности для перераспределения на эти нужды денег в рамках госпрограмм», – сказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.

По сообщениям Минэкономразвития, конкретного решения по вопросу кешбэка в правительстве пока нет. Но надежда на их появление, судя по информации из разных источников, остается,- уверены в Союзе туриндустрии.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com