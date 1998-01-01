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Петербург вошел в топ первых бронирований этого года

Cпециалисты сервиса бронирования Tvil проанализировали резервирования, сделанные за первые десять дней этого года

На новогодних и рождественских каникулах россияне не только отдыхали, но и планировали следующие путешествия. В списке направлений с наибольшим числом бронирований Петербург занял второе место, уступив Сочи.

А по результатам резервирований только на февраль город на Неве лидирует, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

К такому выводу пришли специалисты сервиса бронирования Tvil, которые проанализировали резервирования, сделанные за первые десять дней 2023 года. При этом подчеркивается возросший интерес к Северной столице – год назад в топе этого рейтинга были только курортные города.

Отмечается, что бронирования делались активнее, чем в прошлом год. Пиковыми днями оказались 3 и 10 января. Еще одна особенность резервирований этого года – несколько увеличился спрос на не летние месяцы. «Северная столица известна тем, что она хороша в любой сезон», – заключают авторы исследования.

«Петербург привлекает гостей в первую очередь благодаря богатейшему культурно-историческому наследию, а также объектам «Новой туристской географии», которые органично дополняют классические достопримечательности. При этом у нас также активно развиваются самые разные виды современного туризма – событийный, промышленный, образовательный, гастрономический, медицинский.

Мы хотим, чтобы интерес туристов к Северной столице был всесезонным и многогранным. И чтобы, побывав здесь один раз, гости возвращались к нам вновь и вновь, каждый раз открывая для себя город с новой стороны», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, что за новогодние каникулы количество туристов и экскурсантов превысило миллион человек, их вклад в экономику города оценивается в 14 млрд рублей.

За 2022 год Петербург посетили более 8 млн туристов, из них 96% – россияне. Среднегодовой показатель загрузки гостиниц – 60-65%.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга