Туроператоры с оптимизмом ждут восстановления прямого ависообщения с Грузией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал восстановление прямого авиасообщения с Грузией, - сообщают СМИ. «В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение», – сказал г-н Лавров на пресс-конференции 18 января.

В свою очередь, представители власти Грузии уже высказывают положительное отношение к этой идее. В частности, депутат от парламентского большинства г-н Давид Матикашвили, комментируя слова г-на Лаврова в эфире местного телеканала, заявил, что возобновление авиасообщения «безусловно, будет позитивным для наших сограждан».

Председатель правящей партии в Грузии Ираклий Кобахидзе также успел высказаться: «Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать».

Напомним, что прямое авиасообщение России с Грузией на протяжении последних 15 лет официально прерывалось три раза.

Как сообщает АТОР, если появятся прямые рейсы в Грузию, а турпакеты снова можно будет продавать, туроператоры с радостью воспользуются этой возможностью, и турпоток в Грузию значительно возрастет.

«Грузия – популярное направление у туристов, и отсутствие прямого авиасообщения существенно снижает продажи. Направление круглогодичное: летом море, зимой горы. В экскурсионные туры и на санаторное лечение можно отправляться сюда круглый год», – поясняет директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

По словам эксперта, даже в условиях ограничений летом 2022 года спрос на пляжный отдых в Грузию был относительно устойчивым – организованные туристы бронировали у туроператоров отели, а летели в основном через Минск (правда, места на этих рейсах быстро заканчивались).

Туроператоры и сейчас могут легально продавать отели и экскурсии в Грузии.

Добраться в Грузию туристы сейчас могут или стыковочными рейсами через Минск, Ереван, Баку или Стамбул, или наземным транспортом – из Еревана или прямо из России, через Верхний Ларс (погранпункт в Северной Осетии).

По словам представителей «Интуриста», основная проблема для туроператоров не столько в транспорте, хотя, несомненно, прямые рейсы добавляют привлекательности направлению, а в ограничениях. Нужно отменить или дезавуировать рекомендацию «не продавать турпакеты», когда-то данную Ростуризмом.

«Если появляется прямое авиасообщение, это даст возможность развивать весь спектр туров: гастрономические, винные, сити-туры в Тбилиси, отдых на побережье Черного моря в Батуми. Если наше правительство разрешит именно продажу турпакетов с перелетом в Грузию, то все крупные туроператоры их быстро поставят в продажу. Такое решение властей сильно нам поможет», – говорит представитель компании.

Вместе с тем, туристы, которые отправятся в Грузию, если прямые перелеты будут возобновлены, должны быть готовы к тому, что это направление подорожает, говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эксперт напоминает, что, во-первых, цены на отели Грузии уже заметно выросли – в связи с большим потоком в страну россиян в 2022 году. Во-вторых, Грузии, также как и другим странам, не чужда инфляция.

Поэтому грузинское направление в 2023 году может стать уже не таким бюджетным, как это было до 2019 года, когда многие россияне могли позволить себе просто слетать на выходные в Тбилиси. Неясен и возможный объем перевозки, скорее всего на первых порах он будет небольшим, а билеты не будут стоить слишком дешево.

По информации АТОР, в 2018 году, когда турпотоку не мешали ни закрытые перелеты, ни пандемия, в Грузии побывали более 1,3 млн российских туристов.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ России, в Грузию в I квартале 2022 года россияне совершили 38 281 визит, во втором квартале – уже 163 347, а в третьем – сразу 461 224 визита.

По данным же грузинской статистики, в январе-ноябре 2022 года эту страну посетили почти 1 млн россиян, что в пять раз больше, чем за аналогичный период «пандемийного» 2021 года.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

