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Лайнер Astoria Grande сможет продолжить круиз

Ранее российский корабль с туристами на борту получил повреждения при попытке пришвартоваться в турецком порту Амасра

Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту пришвартовался в турецком порту Амасра с задержкой на сутки, пассажиры сошли на берег, сообщили в пресс-службе оператора судна Miray Cruises, которую цитирует «Интерфакс».

"Вечером 18 января погодные условия изменились в лучшую сторону. Портовые власти закончили работу по осмотру корпуса судна Astoria Grande и его механизмов в связи с инцидентом касания защитных кранцев причалов и, подтвердив исправность, дали разрешение на швартовку.

Сегодня утром лайнер пришвартовался и пассажиры вышли на берег", — пояснили в компании.

Как отметили в Miray Cruises, отправление судна в следующий порт по маршруту следования в городе Орду запланировано на 19 января. Прибытие в Сочи планируется по расписанию 21 января.

С июля 2022 года лайнер выполняет круизы из Сочи к побережью Турции. Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы из Сочи за границу по Черному морю. Он рассчитан на 1,3 тыс. человек. В 2022 году лайнер выполнил 16 круизов в Турцию, в этом году планируется запуск круизов в Египет.

Амасра – новый порт в провинции Бартын, расположенной на побережье Черного моря к востоку от Стамбула. Его строительство было завершено летом 2022 года. Astoria Grande стал первым судном, прибывшим в порт в августе 2022 года в рамках круиза из Сочи.

Напомним, что вчера круизный лайнер Astoria Grande в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром во время швартовки совершил касание кранцевой защиты причала турецкого порта Амасра.

На борту находились 385 российских туристов и 283 членов экипажа, пострадавших нет. Некоторое время лайнер дрейфовал неподалеку от гавани, чтобы переждать непогоду.

Пассажиры лайнера Astoria Grande не пострадали в результате столкновения судна с причальной стенкой в турецком порту Амасра, сообщил ранее официальный представитель судовладельца Александр Белкин. По словам г-на Белкина, специалисты вчера выясняли степень повреждений судна и перспективы продолжения круиза.

/TOURBUS.RU





Фото: astoriagrande.com



