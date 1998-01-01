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Red Wings полетит из Махачкалы в Тель-Авив/ «Победа» начнет выполнять рейсы Владикавказ - Стамбул/ Административное дело возбуждено в Новосибирске из-за задержки рейса в Таиланд

Red Wings полетит из Махачкалы в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings 15 февраля впервые запускает прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью дагестанского аэропорта Сапура Магомедова.

По ее словам, вылеты будут осуществляться по средам на самолетах Superjet 100.

Сейчас прямые авиарейсы по этому маршруту не выполняются. Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

«Победа» начнет выполнять рейсы Владикавказ - Стамбул

Авиакомпания "Победа" с 8 марта начнет выполнять регулярные рейсы Владикавказ — Стамбул, сообщила представитель перевозчика журналистам. "Это новое направление авиакомпании", — отметила она. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Ранее "Победа" анонсировала запуск рейсов в Стамбул из Казани (с 22 февраля, по три раза в неделю) и из Махачкалы (с 23 февраля, также по три раза в неделю).

Сейчас лоукостер летает в Стамбул и еще несколько городов Турции только из Москвы.

Административное дело возбуждено в Новосибирске из-за задержки рейса в Таиланд

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиарейса в Таиланд со стороны авиакомпании AZUR air, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что 10 декабря 2022 в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина авиакомпанией допущена задержка рейса по маршруту Новосибирск — Пхукет.

Однако вопреки требованиям закона в период 11-часового ожидания отправления рейса пассажиры своевременно не были обеспечены горячим питанием, размещение граждан в гостинице авиаперевозчиком надлежащим образом не организовано", — говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований).

"В связи с внесенным Новосибирской транспортной прокуратурой представлением об устранении нарушений закона руководством авиакомпанией принимаются меры к недопущению подобного впредь", — сказано в сообщении.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком