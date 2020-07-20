РСТ предлагает возвращать долги туристам из фондов персональной ответственности операторов

В отсутствие постановления о продлении отсрочки по долгам операторов Российский Союз туриндустрии предлагает свой вариант решения проблемы, - сообщает сегодня РСТ.

Союз обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой предоставить туроператорам право на возврат туристам стоимости туров, отмененных после 24 февраля 2022 года, из средств фондов персональной ответственности.

Как напомнили в РСТ, согласно постановлению правительства от 20.07.2020, возврат денежных средств за несостоявшиеся из-за ковида туры должен был быть завершен до 31 декабря 2022 года. Но очевидно, что ограничения, вызванные «новой политической реальностью», не позволят многим компаниям уложиться в указанные сроки.

Как сказано в письме РСТ, среди главных причин этого – прекращение прямого авиасообщения с некоторыми странами, ограничения на выдачу виз российским туристам, а также отказ принимать граждан России, прибывающих с туристическими целями, даже при наличии действующей визы.

При этом и сами туристы не соглашаются поменять направление и поехать на отдых в другую страну, а одностороннее изменение условий договора невозможно, даже при наличии у туроператора альтернативных вариантов.

В июле прошлого года, когда Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко разобраться с возвратами денег за туры, которые были приобретены до 24 февраля, у турбизнеса появилась надежда на новую отсрочку.

Действительно, в середине декабря Госдума приняла закон, согласно которому правительство РФ сможет и в 2023 году дать туроператорам отсрочку исполнения обязательств по турам, отмененным из-за пандемии, а также не состоявшимся после 24 февраля 2022. Но закон о возможности продлить отсрочку есть, а соответствующего постановления правительства до сих пор нет. Поэтому туристы обоснованно требуют возврата своих средств.

В РСТ полагают, что улучшить ситуацию с долгами туроператоров могло бы решение правительства о возможности использования средств фондов персональной ответственности. Подобная мера уже применялась в 2021 году в рамках распоряжения правительства № 977-р, она касалась несостоявшихся из-за пандемии туров, приобретенные до 31 марта 2020 года.

В итоге ассоциация «Турпомощь» получила 91 уведомление от туроператорских компаний, официально заявивших об использовании средств фонда персональной ответственности.

В любом случае, как полагают в РСТ, турбизнесу сложно выйти из нынешней ситуации без поддержки государства. В свое время «ковидная» отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств. А главное, вернуть многим туристам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в 4 раза – с 45 млрд рублей до 10 млрд.

При этом некоторые эксперты говорят, что общие долги турфирм не превышают сейчас 1,5-2 млрд рублей. Но и эта сумма - неподъемная для большинства нишевых компаний, которые в основном работали с закрытыми сейчас направлениями, - отмечают в РСТ.

/TOURBUS.RU