UNWTO: В прошлом году мировой туризм восстановился на 63% к допандемийному уровню

При этом в разных регионах мира восстановление идет с разной скоростью

Более 900 млн международных туристских прибытий было зафиксировано во всем мире в 2022 году, это вдвое больше, чем годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которую публикует «Интерфакс».

Как подчеркивают в UNWTO, в прошлом году мировой туризм восстановился на 63% к уровню допандемийного 2019 года. При этом в разных регионах восстановление идет с разной скоростью.

«Самый высокий рост наблюдался на Ближнем Востоке – здесь международный туризм составил в 2022 году 83% к уровню 2019 года. Рост турпотоков связан, в том числе, с проведением EXPO в Дубае и Чемпионата мира по футболу в Катаре.

На втором месте – Европа, где показатель достиг почти 80%. Африке и Америке восстановление составило около 65%. А в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие направления сохраняли ограничения на въезд, число зарубежных туристских прибытий составило лишь 23% к допандемийному уровню», — сообщает UNWTO.

При этом в Европе число международных прибытий составило 585 млн или 64% от всех поездок в 2022 году.

«В 2023 году ситуация для международного туризма будет лучше. Мы ожидаем роста отрасли даже с учетом экономических проблем, сохраняющейся геополитической неопределенности и возможного введения новых ограничений из-за ковида. Спрос на поездки внутри стран и за рубеж будет высоким и позволит некоторым направлениям полностью восстановиться после пандемии», — отмечает генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.

Как считают в организации, многое будет зависеть от возобновления поездок китайских туристов, так как Китай до 2020 года являлся крупнейшим рынком выездного туризма в мире.

В частности, их возвращение окажет сильное положительное влияние на ситуацию в соседних азиатских странах.

Кроме того, оптимистичным прогнозам способствует высокий спрос на поездки за рубеж в США, который подкрепляет ослабление евро к доллару.

«В 2022 году многие страны зафиксировали рост расходов туристов. Причем доходы от международного туризма часто росли быстрее, чем число прибытий. Это связано с увеличением средних расходов на поездку из-за большей продолжительности путешествий и готовности туристов тратить больше в месте пребывания», — отмечают в UNWTO.

На некоторых направлениях, по данным организации, доходы от международного туризма превысили допандемийный уровень. Например, в Турции – на 40%, Румынии – на 25%, в Мексике и Португалии – на 15 и 13% соответственно.

/TOURBUS.RU

Иллюстрация: UNWTO