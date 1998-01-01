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18 января
Сбербанк начал работу в Крыму

Вскоре на полуострове откроются отделения и заработают банкоматы "Сбера"


 

Сбербанк начал работу в Крыму, первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии, сообщил cегодня РБК со ссылкой на в пресс-службу кредитной организации.
Там также отмечается, что первые банкоматы в Крыму уже установлены, все услуги и сервисы станут доступны в течение года.

 

Как напоминает РБК, призывы к Сбербанку о начале работы в Крыму звучали неоднократно с 2014 года, но «Сбер» не запускал офисы в новых регионах из-за опасений санкций — в 2014-м крупнейший российский банк попал под секторальные санкции, но не под наиболее жесткие блокирующие ограничения.

«Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас», — говорил глава банка Герман Греф в 2017 году.

Однако после 24 февраля Вашингтон добавил Сбербанк в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, а уже в апреле он попал под наиболее жесткие блокирующие ограничения, предполагающие полное отключение от долларовой системы. Аналогичные санкции весной и летом также ввели Великобритания и Евросоюз.
Также из-за санкций «Сбер» фактически лишился европейского бизнеса — активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.


Как напоминает также РБК, в апреле работу на полуострове уже начал попавший под санкции Промсвязьбанк. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин сказал, что госбанк рассматривает разные варианты работы на полуострове — возможно, это будет только инвестиционная деятельность. Позднее стало известно, что к ВТБ наряду с «Открытием» будет присоединен крымский РНКБ (сделка с последним должна состояться в первом квартале 2023 года).

/TOURBUS.RU

 

Фото: sber.ru


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