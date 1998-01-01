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18 января
Сбербанк начал работу в Крыму
Вскоре на полуострове откроются отделения и заработают банкоматы "Сбера"
Сбербанк начал работу в Крыму, первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии, сообщил cегодня РБК со ссылкой на в пресс-службу кредитной организации.
Как напоминает РБК, призывы к Сбербанку о начале работы в Крыму звучали неоднократно с 2014 года, но «Сбер» не запускал офисы в новых регионах из-за опасений санкций — в 2014-м крупнейший российский банк попал под секторальные санкции, но не под наиболее жесткие блокирующие ограничения.
«Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас», — говорил глава банка Герман Греф в 2017 году.
Как напоминает также РБК, в апреле работу на полуострове уже начал попавший под санкции Промсвязьбанк. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин сказал, что госбанк рассматривает разные варианты работы на полуострове — возможно, это будет только инвестиционная деятельность. Позднее стало известно, что к ВТБ наряду с «Открытием» будет присоединен крымский РНКБ (сделка с последним должна состояться в первом квартале 2023 года).
/TOURBUS.RU
Фото: sber.ru
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