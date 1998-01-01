Российский круизный лайнер Astoria Grande получил повреждения у турецкого берега

Российский круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось около 400 российских туристов, получил повреждения при попытке пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного шторма, сообщают сегодня информационные агентства Anadolu Agency и «Интерфакс».

«Круизный лайнер Astoria Grande, следовавший из Сочи по Черному морю в порт Амасра через Стамбул, в среду утром потерпел крушение в порту из-за сильного ветра. На борту находились 385 российских туристов и 283 членов экипажа, пострадавших нет», — пишет издание.

Как отмечает портал, судно попыталось зайти в гавань, но из-за ветра, дующего со скоростью 40 км/час, борт лайнера ударился о причальную стенку, получив повреждения. Сейчас судно вышло из порта и дрейфует, чтобы переждать непогоду. Водолазы проводят проверку состояния лайнера.

Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы из Сочи за границу по Черному морю. Он рассчитан на 1,3 тыс. человек. В 2022 году лайнер выполнил 16 круизов в Турцию, в этом году планируется запуск круизов в Египет.

Амасра – новый порт в провинции Бартын, расположенной на побережье Черного моря к востоку от Стамбула. Его строительство было завершено летом 2022 года. Astoria Grande стал первым судном, прибывшим в порт в августе 2022 года в рамках круиза из Сочи.

Пассажиры лайнера Astoria Grande не пострадали в результате столкновения судна с причальной стенкой в турецком порту Амасра, сообщилисегодня официальный представитель судовладельца Александр Белкин. По словам г-на Белкина, сейчас специалисты выясняют степень повреждений судна и перспективы продолжения круиза.

В компании Miray Cruises, которой является оператором судна, отметили, что инцидент произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Сегодня утром, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром, во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра», — сообщили «Интерфаксу» в компании.

Сейчас лайнер вышло из порта и дрейфует, чтобы переждать непогоду.

«Безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом, в связи с чем капитан принял решение продолжить швартовку только в случае улучшения погоды. На текущий момент проводится подводный осмотр места происшествия», — добавили в Miray Cruises.

/TOURBUS.RU

Фото: astoriagrande.com

