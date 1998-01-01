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18 января
Fun&Sun и Coral Travel полетят на Шри-Ланку еще из трех городов России
Полетные программы из Новосибирска, Тюмени и Самары на крыльях Azur air стартуют в конце января-начале февраля
По информации Ассоциации туроператоров, компании Fun&Sun и Coral Travel будут вместе загружать рейсы новой чартерной программы (рейсы AZUR air) на Шри-Ланку из трех городов – Новосибирска, Тюмени и Самары.
Туристы из Новосибирска уже летают в Коломбо на чартерах AZUR air. С новой программой рейсов у них будет больше.
А вот для жителей Тюмени и Самары рейсы AZUR air станут приятной новинкой.
Таким образом, с уже имеющимися городами вылета, Шри-Ланка на прямых рейсах станет доступна жителям шести городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Самары.
Новая чартерная программа FUN&SUN и Coral Travel из Самары в Коломбо стартует 29 января и продлится до 9 мая. Продолжительность туров 9 ночей.
Полетная программа из Новосибирска в Коломбо стартует с 7 февраля. Программа заявлена до 10 мая. Продолжительность туров 12 ночей.
Полетная программа из Тюмени в Коломбо стартует 30 января и продлится до 10 мая. Продолжительность туров 9 ночей.
Жителям Новосибирска Шри-Ланка теперь доступна минимум за 166,4 тыс. р. на двоих на 12 ночей.
За тур на Шри-Ланку с вылетом из Самары туроператоры просят минимум 137,6 тыс. р. на двоих на 9 ночей.
Жители Тюмени смогут отдохнуть на Шри-Ланке от 147,5 тыс. р. на двоих.
Как напоминает АТОР, прямые рейсы на Шри-Ланку из России сейчас выполняют три авиакомпании. «Аэрофлот» и AZUR air летают в Коломбо, а Red Wings - в Матталу на юге острова. Блоки мест на Red Wings есть у Fun&Sun, ANEX Tour и ПАКС.
Напомним, что в этом году Шри-Ланка одной из первых зарубежных стран отчиталась о туристических итогах 2022 года. Несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила 2022 год с показателем почти 720 тыс. туристических прибытий, что на 207% больше, чем в 2021 году.
Тем не менее, показатели 2022 года оказались на 69% ниже по сравнению с рекордным достижением в 2,3 млн в 2018 году.
Туристические прибытия на Шри-Ланку в декабре 2022 года достигли почти 92 тыс., что стало самым высоким показателем после апреля.
По сообщению Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), успех первой половины зимнего сезона 2022-2023 во многом связан с «наплывом российских туристов», возвращением международных авиакомпаний и запуском новых чартерных рейсов, а также возобновлением судозаходов круизных лайнеров.
Так, в декабре Россия лидировала по количеству прибытий (19 963) с долей 22% в общем въездном потоке, опередив, как и в ноябре, такие крупные рынки как Индию (свыше 17 тыс. прибытий), Великобританию (почти 8 тыс.), а также Австралию и Германию.
По итогам всего 2022 года Индия осталась главным источником иностранного туризма для Шри-Ланки с показателем в 123 тыс. прибытий. Однако Россия показала лучшую динамику туристических прибытий, и в итоге стала второй (91 272 визитов), оттеснив Великобританию на третье место (85 187). В ТОП-10 также вошли Германия, Франция, Австралия, Канада, США, Мальдивы и Польша.
Власти Шри-Ланки заявили о планах принять в 2023 году 1,5 млн туристов и удвоить этот турпоток в 2024 году. Страна рассчитывает на увеличение количества прибытий с основных рынков, к которым относится и Россия, а также на привлечение путешественников с новых рынков (Япония, Корея, Грузия, Австралия, Новая Зеландия).
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
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