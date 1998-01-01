За новогодние каникулы туризм принес в экономику Петербурга около 14 млрд руб.

Новогодние каникулы прошли для Петербурга под знаком культурно-познавательного и семейного туризма и показали: город на Неве – одна из главных точек притяжения для путешествующих россиян, вне зависимости от сезона. Это подтверждает статистика по стране: Северная столица вошла в топ-3 направлений туристического спроса.

На пресс-конференции 17 января председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, начальник отдела туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа Ольга Архипова, представитель общественного пространства «Никольские ряды» Елена Невежина рассказали об основных показателях года, туристском потоке за прошедшие новогодние и рождественские выходные, а также о тенденциях развития отрасли.

«Новогодний Санкт Петербург в этом году был очень разнообразен. Более миллиона туристов и экскурсантов посетили Северную столицу на каникулах, их вклад в экономику города оценивается в 14 миллиардов рублей. Основные тенденции прошлого года – увеличение числа семейных и молодых путешественников, а также рост интереса к культурно-познавательному туризму – в новогодние каникулы проявились в Петербурге особенно ярко.

В целом, нашему городу и всем представителям сферы гостеприимства удалось диверсифицировать туристские предложения – сделать их более разнообразными и при этом доступными.

Северная столица представляет оптимальную по соотношению цены и качества палитру предложений – от классических туров с посещением знаменитых музеев до семейных экскурсий по маршрутам новой туристской географии, которые раскрывают город с разных сторон», – отметил Сергей Корнеев.

Большой популярностью пользовались новые точки притяжения по новогоднему экскурсионному маршруту, разработанному Комитетом по развитию туризма, Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитетом по культуре. Он начинается от Дворцовой площади, ведет через Александровский сад (до 31 января здесь представлен арт-проект «4 сезона. Туристский Петербург»), «Манеж», Конногвардейский бульвар, площадь Труда, Военно-морской музей, Новую Голландию, классическую и старую сцены Мариинского театра, Крюков канал, Семимостье, Никольские ряды, а затем по набережной реки Мойки через Рождественскую ярмарку, Конюшенную площадь и дворы Капеллы возвращается на исходную точку.

За новогодние каникулы число пассажиров экскурсионных автобусов превысило 5 тысяч, а ежедневно поездку по Петербургу совершали почти 560 человек – на 12% больше, чем в прошлом году.

О появлении новых туристских предложений в сегменте железнодорожных путешествий рассказал Виктор Голомолзин. По его словам, Санкт Петербург по-настоящему стал туристским хабом, через который можно дальше поехать в любую точку России. Ключевым событием в новогодний период был поезд Деда Мороза, который провел рождественскую ночь в Новом Петергофе.

Также на прошедших праздниках на популярном маршруте «Серебряного ожерелья России» между Петербургом и Выборгом был впервые запущен ретро-поезд «Лахта», которым воспользовались 3200 пассажиров.

Ольга Архипова сообщила о новых приемах работы с потоком посетителей в Государственном Эрмитаже. К ним, в частности, относятся: прием по сеансам; специальные программы, рассчитанные на индивидуальных туристов; экскурсии с привлечением хранителей и кураторов временных выставок; включение музыкальной части в посещение и знакомство с музеем.

Такие программы становятся новыми поводами посетить Эрмитаж даже для тех, кто уже хорошо знаком с музеем.

В целом за 2022 год Петербург принял более 8 миллионов туристов. Это на 33% больше, чем в прошлом году. В сравнении с 2019 годом общий турпоток в Петербурге восстановился на 77%. При этом иностранные гости в 2022 году составили не более 4% всего турпотока (340 тысяч человек).

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга