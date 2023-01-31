Fun&Sun и Coral Travel расширяют региональную программу полетов в Таиланд

С начала февраля операторы начнут летать в Паттайю из Владивостока и Кемерова, а также увеличат число рейсов из Новосибирска, Иркутска и Красноярска

Как сообщает Ассоциация туроператоров, компании Fun&Sun и Coral Travel укрепляют свое присутствие на таиландском направлении. С начала февраля география вылетов в Паттайю пополнится двумя новыми городами, а также будут увеличены объемы перевозки по уже существующим городам вылета.

Так, с начала февраля летать прямыми рейсами AZUR air в Паттайю (Утапао) туристы Fun&Sun и Coral Travel смогут из Владивостока и Кемерово.

Полетная программа из Владивостока в Утапао стартует с 3 февраля и продлится до 14 мая. Заявленная частота полетов – 1 раз в 10 ночей. Первый самолет AZUR air из Кемерово в Паттайю в рамках новой программы полетит 6 февраля.

Программа продлится до 17 мая, частота – 1 раз в 10 ночей.

Помимо новых городов вылета, увеличиваются объемы перевозки в Паттайю еще из трех городов – Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Из Новосибирска будет и больше рейсов на Пхукет.

К рейсам AZUR air, которые Fun&Sun грузит совместно с Coral Travel, добавятся дополнительные вылеты (борта делят эти же туроператоры).

Полетная программа AZUR air из Новосибирска в Утапао стартует 31 января и продлится до 11 мая. Частота – 1 раз в неделю. На Пхукет из Новосибирска тоже ставится дополнительная цепочка: с 31.01.2023 с частотой 1 раз в 10 дней.

Из Красноярска полеты будут выполняться 1 раз в 10 ночей с 1 февраля и до 12 мая.

Из Иркутска полетная программа стартует 4 февраля и продлится до 15 мая. Частота – 1 раз в 10 ночей.

Как напоминает АТОР, в этом зимнем сезоне отправиться в Таиланд на прямых рейсах могут жители 15 регионов России. Это следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Уфа, Казань, Пермь, Тюмень, Омск, Кемерово, Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск, Владивосток.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



