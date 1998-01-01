АТОР: «Шенген» больше чем на год получить теперь нельзя

Как сообщает ТАСС, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Г-н Иванов также отметил, что «некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия». В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз.

Напомним, что в сентябре прошлого года ЕС в одностороннем порядке расторг с РФ соглашение об упрощенном визовом режиме, в связи с чем все страны ЕС в соответствии с директивой Брюсселя пересмотрели визовый процесс в России.

Для российских заявителей увеличился с 35 до 80 евро консульский сбор, увеличился до 45 дней срок рассмотрения и пакет документов на визу, отменена возможность оформления срочных виз.

Между тем, по информации АТОР, консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное – это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на 2, 3, а нередко и 5 лет, сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история дадут только однократную визу под сроки поездки», – отмечают туроператоры.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от «визовой истории» заявителя.

«У человека в паспорте может быть несколько долгосрочных виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две «коротких» визы, но они в итоге получат годовую мультивизу.

Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить визу на более короткий срок, чем запрашивают», – отмечают в АТОР.

Тем не менее, как подчеркивают туроператоры, оформить визу реально, если предоставить все необходимые документы и выписки. Для туристов это ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны, справки с места работы, выписка из банка и другие документы.

«По оценкам туркомпаний, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели. По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки в такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.

Длительные визы более вероятно получить в консульствах Франции и Италии. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы», — отмечают в ассоциации.

Записаться на подачу документов сейчас проще всего в визовые центры Италии и Венгрии. Свободные слоты для оформления французского или испанского шенгена найти значительно сложнее, - добавили эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU