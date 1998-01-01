МИД РФ: Ведется работа по введению «безвиза» еще с 12 странами

МИД России ведет работу по подготовке проектов безвизовых соглашений со странами Персидского залива – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и островными государствами Карибского бассейна – Багамами, Барбадосом, Гаити, Сент-Люсией, Тринидад и Тобаго, а также Мексикой, Малайзией и Замбией, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По словам туроператоров, мнения которых сегодня публикует РСТ, любое ослабление визового режима всегда позитивно. Впрочем, многие из упомянутых стран не сильно «напрягают» россиян с визами – выдают разрешения на въезд в электронном виде или по прилете.

«В Малайзии и так можно находиться без визы до 30 дней. Сейчас, думаю, речь идет о безвизовом въезде к нам граждан этой страны, – подчеркнула директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская. – А турпоток в Россию увеличила бы, скорее, не отмена виз, а прямая и недорогая перевозка».

Действительно, безвизовый режим для россиян не предполагает аналогичных правил въезда в РФ гражданам перечисленных выше стран, всем им приходится оформлять визовое разрешение. Те же малазийцы платят за туристическую визу более €100 на срок от 1 до 30 дней. «Пора максимально упростить режим въезда, ведь туристы привозят в нашу страну деньги, дают работу туристическому сектору», – говорит генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Арабскому миру уже давно надо отменить визы, тем более, есть пример Эмиратов. Не в последнюю очередь поэтому направление лидирует в Персидском регионе. К тому же оформление визы, даже простой, порой несет некоторые риски. Например, в визе могут отказать из-за ошибки в документах, а уже куплены билеты и оплачена гостиница», – добавил эксперт.

Работа по введению безвизового режима – процесс долгий и не всегда приносит результаты. Например, с Бахрейном переговоры идут с конца 2021 года. Сейчас операторов более всего порадовала бы отмена визы в Саудовскую Аравию. В России около 40 млн мусульман и для них актуальны паломнические туры. Г-н Арутюнов добавил, что во время роуд-шоу в Казани, Грозном, Дагестане участники всегда задают много вопросов по посещению этого государства.

Дмитрий Арутюнов также заметил, что саудиты сейчас прорабатывают вопрос о прямом рейсе в Россию, то же самое планирует и Кувейт. Одной из ключевых проблем для иностранных туристов он назвал невозможность платить картами международных банков, а также уход из России мировых брендов. «Арабские путешественники очень любили шопинг в Москве, еще два года назад, несмотря на пандемию, их приезжало довольно много», – сказал он.

В компании «Карибский Клуб» в свою очередь напомнили, что острова Багамы, Барбадос и Сент-Люсия – безвизовые для россиян. Перелет туда сложный, на Сент-Люсию можно попасть через США, значит, нужна американская виза, которую сейчас получить крайне сложно. Или возможен перелет через тот же Барбадос, а до него летают из Европы, поэтому сначала надо добраться до одного из европейских хабов, например, Франкфурта.

«Эти острова – штучный товар, их и до пандемии спрашивали не так часто», – уточнила директор по туризму компании Лада Попело.

/TOURBUS.RU