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Египет оказался самым популярным выездным направлением января

Туроператоры рассказали о росте спроса на популярном зимнем пляжном направлении

Египет благодаря доступным ценам в январе стал самым продаваемым зарубежным направлением у крупных туроператоров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведущих туроператоров.

"Египет занимает первое место в объеме продаж по зимним направлениям и остается самым доступным пляжным направлением для россиян в этот период. Для традиционного посленовогоднего затишья туры продаются активно. Так, на ближайшие две недели все места на рейсах проданы, единичные кресла остаются на самый конец января. Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает середины апреля", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Стабильный спрос на туры в Египет фиксируют и в Fun&Sun, в рейтинге самых продаваемых направлений компании он также занимает первое место: "Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает сентября. Среди российских туристов наблюдается тенденция бронировать более дорогие объекты размещения в Египте. Так как время перелета в Египет увеличилось, то люди также хотят заложить больше дней на отдых".

В Coral Travel Египет занимает первое-второе место в рейтинге продаж, конкурируя с Таиландом. В компании также заметили рост популярности более продолжительных туров.

"Более половины туров продается на 7-9 ночей, хотя есть спрос и на поездки на 20-28 ночей. Правда, процент таких продолжительных туров невысокий. Большинство туров бронируется на ближайшие даты, но около 20% всех заявок приходятся на апрель-май", — отметили в пресс-службе туроператора.

В TEZ Tour Египет делит первое место по продажам с ОАЭ: «Египет на данный момент остается наиболее бюджетным вариантом пляжного отдыха для соотечественников. Туры в страну можно забронировать по цене от 24 350 рублей на человека за 7 ночей в отеле категории 4* "все включено».

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заметили возросший интерес к экскурсионным программам в Египте.

"Сейчас, когда основные страны Европы практически закрыты для россиян, Египет, обладающий уникальным экскурсионным потенциалом, набирает популярность. С учетом того, что это безвизовое направление, туроператоры отмечают повышенный интерес к круизным турам по Нилу с посещением памятников страны", — рассказали в пресс-службе РСТ.

Как отметили также туроператоры, стоимость пакетных туров в Египет не менялась из-за ослабления египетского фунта к доллару.

"Цены на туры в Египет номинируются в долларах США, поэтому их рублевый эквивалент зависит от колебаний курса рубль-доллар. Ослабление египетского фунта по отношению к доллару США на цены не влияет", — пояснили в "Интуристе".

Национальная валюта Египта за последний год потеряла более 90% стоимости по отношению к американскому доллару. В начале 2022 года за доллар можно было получить около 16 фунтов, сейчас – 29, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU





Фото: www.piqsels.com