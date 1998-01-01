На Бали произошли сразу два серьезных ДТП с участием российских туристов

В результате ДТП одна туристка погибла и еще четверо пострадали

Сразу два ДТП с участием российских туристов произошли вчера на Бали, - сообщают местные СМИ.

Так, автомобиль, на котором ехали четверо российских туристов, упал в овраг с высоты 25 метров на острове Бали в Индонезии, все они выжили и доставлены в больницу, сообщают СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

Как уточняется, авария произошла днем в понедельник. Автомобиль, в котором находились двое мужчин и две женщины, следовал из столицы Бали Денпасара на курорт Булеленг, за рулем был один из россиян. Двигаясь по горной дороге, автомобиль потерял управление и свалился в овраг глубиной 25 метров.

По предварительным данным полиции Булеленга, авария произошла из-за того, что тормоза автомобиля отказали, водитель не смог справиться с управлением, и машину занесло.

Все четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы и порезы, они доставлены в больницу.

Также вчера российская туристка погибла на Бали, упав на мопеде с обрыва в реку Аюнг, сообщает портал Coconuts Bali.

"В Убуде пара российских туристов направлялась на мопеде в арт-пространство Parq, но заблудилась и решила остановиться.

Пока водитель мотоцикла Александр стоял и изучал Google Maps, 24-летняя Марина Констенко заняла его место, но не справилась с управлением, в результате чего упала на мопеде в реку Аюнг с 30-метрового обрыва", — пишет издание.

Как отмечает портал, друг туристки сразу вызвал на место экстренные службы. Тело погибшей туристки доставлено в больницу Ari Canti.

В полиии Убуда считают, что девушка не имела достаточного опыта вождения.

/TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com