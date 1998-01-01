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«Победа» полетит в Стамбул из Казани и Махачкалы/ Fly Arna свяжет Новосибирск с Ереваном/ Аэроэкспрессы отправятся до аэропорта Минвод

«Победа» полетит в Стамбул из Казани и Махачкалы

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 22 февраля возобновит регулярные рейсы Казань — Стамбул, сообщила "Интерфаксу" представитель перевозчика. Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Рейсы по этому маршруту "Победа" приостановила в марте прошлого года.

С 23 февраля будут запущены рейсы в Стамбул также из Махачкалы, сообщила представитель компании. Частота полетов будет та же — три раза в неделю.

Сейчас лоукостер летает в Стамбул и еще несколько городов Турции только из Москвы.

Fly Arna свяжет Новосибирск с Ереваном

Национальный авиаперевозчик Армении с 7 февраля открывает регулярные рейсы из Еревана в Новосибирск, сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании. Полеты из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Толмачево" и обратно будут выполняться два раза в неделю.

"После Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга Новосибирск — четвертый город России, куда Fly Arna будет выполнять прямые рейсы. Это востребованное направление. В 2023 году мы продолжим расширять географию полетов", — сказала пресс-секретарь авиакомпании Гаяне Антонян.

Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" (с 21 января планируются также полеты в "Шереметьево"), в Петербург, Сочи, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх.

Аэроэкспрессы до аэропорта Минвод планируется запустить после строительства нового терминала

Власти Ставропольского края подготовили проект, подразумевающий запуск электричек к международному аэропорту "Минеральные Воды", сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, запуск электричек позволит приезжающим "комфортно уехать в любую точку Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа". В прошлом году глава Ставрополья сообщал, что рассматривается вопрос запуска аэроэкспресса к аэропорту "Минеральные Воды".

Ранее сообщалось, что в ноябре "Кредитинвест" объявило закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту Минвод. Начальная цена договора — 11,568 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по объекту. Подведение итогов — 3 февраля.

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту "Минеральные Воды" будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году, по итогам расширения, она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту. Г

Гендиректор аэропорта Роман Чуев сообщал журналистам, что будет построен современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами. Терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией