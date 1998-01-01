"Русский Экспресс" начинает программу полетов на Бали

Программа на крыльях Emirates продлится с 29 января до конца марта

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор «Русский Экспресс» выкупил блоки мест на стыковочных рейсах авиакомпании Emirates в Денпасар. Вылеты будут осуществляться с 29 января по субботам и воскресеньям.

«На сегодняшний день это самый комфортный перелет на Бали с минимальными стыковками – 2 часа 50 минут по дороге в Денпасар и 3 часа 50 минут по пути обратно. Стыковка осуществляется в Дубае», – рассказывают в «Русском Экспрессе».

По оценке экспертов, туры на такой перевозке обойдутся на 10–15% дешевле за счет выкупленных мест, чем билеты из систем GDS. Продолжительность турпакетов от 13 до 15 дней с учетом перелета.

Гарантированная полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года с возможностью пролонгирования.

Как отмечают в «Русском Экспрессе», зима и начало весны – отличное время для отдыха на Бали. Период с ноября по апрель считается влажным сезоном. В это время на острове очень зелено и все цветет, а тропические ливни идут, как правило, по утрам и длятся всего час.

«В основном наши туристы бронируют отели 5* в районах Нуса Дуа и Джимбаран. Доля комбинированных туров – с посещением Убуда – составляет порядка 30%.

Если сравнивать спрос на Бали с другим популярным у туристов направлением – Таиландом, то Индонезию выбирают в основном молодые пары. В Таиланде же больше отдыхают с детьми, что во многом связано с возможностью прямого перелета в Бангкок и на Пхукет», – уточняют в компании.

При этом сейчас, по данным и «Русского Экспресса», и других туроператоров, спрос на Бали сейчас не такой высокий, каким он был в 2019 году.

На острове действуют ограничения на въезд – текущие правила требуют наличия сертификата о полной вакцинации (минимум 2 дозы любой вакцины), а Sputnik Light только в качестве 3-й дозы. Вакцинация действительна через 14 дней после постановки второго компонента и получения сертификата.

При этом стоит отметить, что сертификат не имеет срока давности (то есть можно ехать на Бали и с истекшим). Для детей до 18 лет сертификат о вакцинации не требуется.

/TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com

