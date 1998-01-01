Новости Четверо российских туристов погибли в авиакатастрофе в Непале Трагедия произошла в воскресенье при подлете к международному аэропорту города-курорта Покхара

Как сообщает «Интерфакс», самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines (регистрационный номер 9N-ANC) разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, среди которых 68 пассажиров. По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли. Причины авиакатастрофы выясняются. Пятнадцать пассажиров упавшего в Непале турбовинтового самолета ATR 72 были иностранцами, среди которых четверо россиян, сообщает издание Online Khabar. "Информация о национальностях пассажиров: непальцы — 53, индийцы — 5, россияне — 4, ирландцы — 1, корейцы — 2, аргентинцы — 1, австралийцы — 1, французы — 1", — сообщает издание. В посольстве РФ в Непале сообщили о гибели четырех россиян в авиакатастрофе в Покхаре. Среди них оказалась тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, которая любила делиться с подписчиками впечатлениями от своих поездок. Остальные погибшие россияне оказались жителями Ростова-на-Дону. Среди них преподаватель русского языка Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин. Как рассказала в интервью порталу aif.ru Светлана Паша, директор туроператор "Кайлаш", организующего туры в Непал, «Зима — не сезон для восхождений на Эверест, поэтому русские ребята вряд ли были альпинистами, решившими попробовать свои силы и покорить Аннапурну. Организованных групп туристов из России там сейчас нет. Восходят на гору осенью или весной, то есть до момента открытия сезона сейчас еще очень далеко. В это время года в Непале возможны лишь городские туры — посмотреть местность, узнать обычаи».

Как добавила эксперт, "Покхара считается курортом в Непале, туда в основном летят из Индии — у индусов он очень популярен. Там комфортный климат, красивые виды — это место называют непальской Швейцарией. До пандемии Покхара притягивала тех, кто хотел бы полетать на парапланах — там комфортные для этого равнины, красивейшие виды, всегда было очень много желающих. Опять же до пандемии туристы из России летели туда, например, перезимовать на берегу красивейшего озера. Но сегодня авиабилет из России в Непал стоит больше 100 тысяч рублей — крайне дорого для зимовки. Скорее всего, туда летели те, кто прибыл в Катманду из Индии, например, зимовали там или отдыхали и решили прилететь посмотреть Непал». «Год назад там открылся большой международный аэропорт, сделавший путешествие туда еще более удобным. Садиться там по прямой, местность равнинная, низина, ниже, чем Катманду, над уровнем моря. С этого момента туда стали летать большие самолеты, на 100 мест. До этого в Покхару летали только турбовинтовые борта на 15-20 пассажиров, и те садились без трагедий», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU Фото: hindustantimes.com

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