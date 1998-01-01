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16 января
Четверо российских туристов погибли в авиакатастрофе в Непале
Трагедия произошла в воскресенье при подлете к международному аэропорту города-курорта Покхара
Как сообщает «Интерфакс», самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines (регистрационный номер 9N-ANC) разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, среди которых 68 пассажиров.
По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.
Причины авиакатастрофы выясняются.
Пятнадцать пассажиров упавшего в Непале турбовинтового самолета ATR 72 были иностранцами, среди которых четверо россиян, сообщает издание Online Khabar.
"Информация о национальностях пассажиров: непальцы — 53, индийцы — 5, россияне — 4, ирландцы — 1, корейцы — 2, аргентинцы — 1, австралийцы — 1, французы — 1", — сообщает издание.
В посольстве РФ в Непале сообщили о гибели четырех россиян в авиакатастрофе в Покхаре. Среди них оказалась тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, которая любила делиться с подписчиками впечатлениями от своих поездок.
Остальные погибшие россияне оказались жителями Ростова-на-Дону. Среди них преподаватель русского языка Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.
Как рассказала в интервью порталу aif.ru Светлана Паша, директор туроператор "Кайлаш", организующего туры в Непал, «Зима — не сезон для восхождений на Эверест, поэтому русские ребята вряд ли были альпинистами, решившими попробовать свои силы и покорить Аннапурну. Организованных групп туристов из России там сейчас нет. Восходят на гору осенью или весной, то есть до момента открытия сезона сейчас еще очень далеко.
В это время года в Непале возможны лишь городские туры — посмотреть местность, узнать обычаи».
Но сегодня авиабилет из России в Непал стоит больше 100 тысяч рублей — крайне дорого для зимовки. Скорее всего, туда летели те, кто прибыл в Катманду из Индии, например, зимовали там или отдыхали и решили прилететь посмотреть Непал».
«Год назад там открылся большой международный аэропорт, сделавший путешествие туда еще более удобным. Садиться там по прямой, местность равнинная, низина, ниже, чем Катманду, над уровнем моря. С этого момента туда стали летать большие самолеты, на 100 мест.
До этого в Покхару летали только турбовинтовые борта на 15-20 пассажиров, и те садились без трагедий», - заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: hindustantimes.com
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