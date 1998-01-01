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16 января
Российский турпоток на Эгейское побережье Турции вырос на 26%
Провинция Мугла опубликовала данные по туристическим визитам за 2022 год
Провинция Мугла, в которой расположены почти все основные курорты Эгейского региона Турции, опубликовала данные по туристическим визитам за 2022 год. По количеству визитов россияне на втором месте после граждан Великобритании, - сообщает сегодня АТОР.
Согласно данным управления культуры и туризма турецкой провинции Мугла (Муула), за 2022 год на ее курортах (Бодрум, Мармарис, Фетхие-Олюдениз, Даламан, Датча и др.), зафиксировано 2 729 300 визитов иностранных туристов. Это на 174% больше, чем в 2021 году (тогда было 1 083 589 визитов).
Первую строчку по количеству прибытий на курорты Эгейского региона Турции составляют англичане: 1 283 592 визита. Это на почти на 2000 (две тысячи) процентов больше, чем в 2021 году (61 384), когда большую часть года англичанам был ограничен выезд за рубеж из-за пандемии.
В целом, туристы из Великобритании в 2022 году на курортах Муглы составили почти половину всего иностранного турпотока (47% от общего количества иностранных гостей провинции за год)
Второе место по количеству туристических визитов – у россиян. В 2022 году на курортах Эгейского побережья Турции, расположенных в Мугле, побывали 362 361 россиянин. Это на 25,9% больше, чем за 2021 год (287 799).
Доля россиян в общегодовом иностранном турпотоке на курорты Эгейского региона в 2022 году составила 13,3% (каждый восьмой).
Немцы в Мугле в 2022 году оказались только на третьем месте: 219 563 визита (+145% к 2021 году). Доля Германии в иностранном турпотоке на курортах Муглы составила 8%.
Чуть больше половины всех российских туристов в 2022 году прибыли в Муглу через аэропорт Даламана – 51,15% (отсюда удобный трансфер, например, в регион Фетхие-Олюдениз), и лишь немногим меньше через аэропорт Бодрума – 45,9%.
Еще порядка 3% визитов российских туристов учтены как состоявшиеся морским путем (в основном через морские порты Бодрума, Мармариса и Фетхие). Очевидно, это в основном яхтсмены: всего в Мугле в 2022 году зафиксировали 10 631 «морской» визит из РФ.
Пиковые месяцы по количеству визитов россиян на курорты Эгейского побережья – июль, август и сентябрь (больше всего). На эти три месяца в 2022 году пришлись почти две трети российского турпотока в Муглу.
При этом, как отмечает АТОР, на фоне объемов российского турпотока в Анталью Эгейское побережье (3,03 млн) выглядит не таким популярным у россиян (турпоток в этот регион Турции в 8,4 раза меньше, чем в на курорты провинции Анталья).
Одни из главных причин – специфика номерного фонда в Эгейском регионе (отелей в целом меньше, чем в Анталье, при этом больше малоэтажных небольших объектов), не такая большая распространенность системы "все включено" и, конечно, меньший в сравнении с Антальей объем авиаперевозки из Москвы и регионов.
/TOURBUS.RU
Фото: www.piqsels.com
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