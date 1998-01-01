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"Победа" обещает изменить правила провоза ручной клади

Лоукостер не смог добиться в Верховном суде РФ отмены предписаний о незаконности норм провоза ручного багажа

Авиакомпания "Победа" планирует уточнить правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд РФ признал их незаконными, - сообщает «Интерфакс».

"Авиакомпания "Победа", безусловно, соблюдает действующее законодательство. В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту, не создавая неудобств друг для друга", — сообщила представитель компании журналистам.

Ранее в пятницу «Интерфакс» сообщил, что "Победа" не смогла добиться в Верховном суде РФ отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее норм провоза ручной клади.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко отказал в передаче жалобы авиакомпании на решения нижестоящих судов на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам, указано в определении суда в электронной судебной картотеки.

"Названные суды исходили из того, что установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей, перечисленных в пункте 135 Федеральных авиационных правил (...) 82 уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", — говорится в определении.

Кроме того, судья обратил внимание на вывод судов, что применяемая "Победой" формулировка "изменяет и искажает" смысл пункта 135 ФАП 82, накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что нарушает права пассажиров.

Как напоминает информагентство, в 2021 году Ространснадзор по итогам проверки счел, что отдельные положения правил перевозки пассажиров и багаж авиакомпании противоречат требованиям воздушного законодательства. Авиакомпании были выданы предписания, она их попыталась оспорить в суде.

Изначально Арбитражный суд Москвы отказал "Победе" в удовлетворении заявления, но апелляция с решением не согласилась и отменила предписания. Кассация же согласилась с решением суда первой инстанции и подтвердила законность предписаний.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких — почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого — ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр.

Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) — перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными.

Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил.

Минтранс вновь потребовал от Ространснадзора проверить законность правил "Победы", но по итогам проверки нарушений выявлено не было.

/TOURBUS.RU

