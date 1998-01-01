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16 января
В «Интуристе» - новый гендиректор
 Алексей Мусихин сменил Виктора Толполкараева на посту руководителя старейшего отечественного туроператора 

 

Новым генеральным директором туроператора "Интурист" назначен Александр Мусихин (на фото), сообщили в пресс-службе компании.

"Назначение Александра Мусихина не повлияет на политику и стратегию развития компании.

В 2023 году "Интурист" продолжит заниматься традиционными для себя направлениями туризма: сосредоточит усилия на обслуживании восстанавливающихся въездных турпотоков, развитии проектов экскурсионного туризма в российских регионах и увеличении туроператорских объемов по таким популярным массовым направлениям, как Краснодарский край, Крым, курорты Кавказских минеральных вод, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и др.", — сообщили в пресс-службе.

 

Как сообщантся, Александр Мусихин родился 21 марта 1973 года в Свердловске. Карьеру в туризме начал в 1997 году в качестве регионального представителя крупного испанского туроператора. Прошел путь от менеджера по продажам до руководителя департамента.

В 2004 году занял должность директора по туризму туристического холдинга "Ривьера", который в 2008 году вошел в группу компаний "Интурист". С 2008 по 2022 год занимал должность главы отделения компании в Санкт-Петербурге.

 

"Г-н Мусихин занимает должность председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Союза "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата", является председателем экспертного совета при комиссии по туриндустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ведет активную работу по подготовке кадров для отрасли.

Его деятельность отмечена наградами и благодарностями от органов государственной власти и бизнес-объединений", — добавили в пресс-службе.

 

В компании также сообщили, что Виктор Тополкараев не уходит из компании и сосредоточится на перспективных проектах в гостиничном девелопменте и развитии ИТ-технологий в туризме.

"Назначение является абсолютно логичным продолжением традиций "Интуриста", поскольку на протяжении 15 лет Александр занимал одну из руководящих должностей в компании.

Огромный опыт, накопленный во время работы на ведущем туристическом рынке, каковым является Санкт-Петербург, позволит применить полученную экспертизу для развития туристических продуктов в самых быстрорастущих и еще только начинающих развиваться с туристической точки зрения российских регионах", — прокомментировал г-н Тополкараев смену руководителя компании.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Пресс-служба компании «Интурист»


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