Стартовали продажи единого ски-пасса для трех курортов горного кластера Сочи

Кроме того, горнолыжникам в этом году предложили новый комбо-тур «Зима на Роза Хутор»

Стартовали продажи единого ски-пасса, по которому можно кататься на трассах всех трех курортов горного кластера Сочи – «Розы Хутор», «Красная Поляна», ГТК «Газпром» («Лаура» и «Альпика»), - - информирует «Интерфакс».

Как сообщают на курортах, единый ски-пасс действует в зоне катания, насчитывающей в общей сложности более 175 км трасс. Из них 102 км – трассы «Розы Хутор», 45 км – ГТК «Газпром» и 30 км – Курорта Красная Поляна.

Стоимость ски-пассов зависит от срока действия и сезона. Так, в сезон «Высокий», с 9 по 31 января и с 13 по 31 марта, она составляет 4,4 тыс. рублей на взрослого и 2,6 тыс. на ребенка до 14 лет в сутки. В сезон «Снежный», с 1 февраля по 12 марта – 5,3 и 3,2 тыс. рублей соответственно.

Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов на срок от 1 до 7 дней подряд. Например, ски-пасс на 7 дней обойдется туристам в сезон «Высокий» в 27,7 тыс. рублей на взрослого и 16,6 на ребенка.

Кроме того, в продаже есть сезонные ски-пассы на весь зимний сезон 2023 года. В этом случае его стоимость составляет 74,4 тыс. рублей на взрослого и 37,2 тыс. на ребенка. Во всех случаях необходимо доплатить 150 рублей за бесконтактную карту.

Для сравнения, дневной ски-пасс для катания только на курорте «Роза Хутор» обойдется в январе в 3950 рублей на взрослого. Дневной ски-пасс для катания на трассах ГТК «Газпром» стоит 4 тыс. рублей на взрослого, курорта Красная Поляна – 3,3 тыс. рублей на взрослого.

Владельцы ски-пассов могут бесплатно воспользоваться автобусами, курсирующими между всеми курортами. Время отправления ски-басов – каждые 20 минут.

Кроме того, лыжникам и сноубордистам, планирующим в зимнем сезоне отдых в горах, предложили в этом году новый продукт – комбо-тур «Зима на Роза Хутор», включающий размещение в отелях, ски-пасс и наиболее популярные развлечения.

Как пояснили в пресс-службе курорта, это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя такие туры, гости могут сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания и получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию.

«В программы с большой скидкой включено проживание в отеле с завтраком или без, ски-пасс на все работающие в день катания подъемники курорта, билеты на аттракцион родельбан, многократное посещение этнопарка «Моя Россия», а также входной билет в Музей археологии в любой день проживания и 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков. Стоимость таких туров начинается от 18 тыс. рублей на человека», — рассказали на курорте.

Продолжительность туров составляет от 3 до 10 дней. Для проживания доступны 12 отелей различных категорий от 2 до 5* в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне.

В комбо-тур также входит скидка в размере 10% на прокат и обучение с инструктором в горнолыжной школе курорта.

/TOURBUS.RU