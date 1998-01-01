Новости Венесуэла хочет заметно увеличить число авиарейсов в Россию Вместо одного рейса в 10 дней авиакомпания Conviasa готова выполнять 4 рейса в неделю

Как сообщает сегодня РСТ, руководство Венесуэлы ведет переговоры с Россией об увеличении числа авиарейсов между странами для развития туризма, сообщил министр туризма и внешней торговли страны Али Падрона в эфире национального телеканала. По его словам, сейчас выполняется по одному рейсу в 10 дней, решено довести их до одного в неделю, затем – до двух и даже четырех в неделю. Ранее, в декабре 2022 года, вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Россия и Венесуэла обсуждают реализацию совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать россияне. Как напоминает РСТ, авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года, когда венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского «Внуково» в Каракас. Одновременно на курортный остров Маргарита выполнял собственную полетную программу на бортах Nordwind и Pegas Fly туроператор «Пегас Туристик». После 24 февраля прямые чартерные рейсы были остановлены и вновь возобновлены лишь 1 октября 2022 года. С момента их повторного запуска Венесуэлу посетили порядка 15 тыс. россиян, это данные венесуэльской стороны. Летом 2022 года туры в Венесуэлу были востребованы и предлагались многими операторами. Предполагалось, что Conviasa уже осенью нарастит частоту рейсов, но этого не произошло. Правда, с возобновлением чартерных перелетов в этом и не было уже большой необходимости. Тем не менее, новое заявление министра туризма Венесуэлы об увеличении объема авиасообщения с Россией не может не радовать, говорят туроператоры. По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, для оптимизма есть несколько причин. «На фоне скудного ассортимента зарубежных пляжных курортов Венесуэла остается очень привлекательной. В том числе, и по ценам. Например, пакетный тур на двоих на 12 ночей с отдыхом в отеле 3* на базе завтраков с перелетом обойдется сейчас в 160 тыс. рублей. Все январские вылеты у нас уже проданы», – рассказала она. По ее словам, новые рейсы позволят не только увеличить поток в Венесуэлу, но и открыть другие направления: «Мы, например, запускаем в ближайшее время на рейсах Conviasa туры в Доминикану. Туристы очень соскучились по этой стране. Их не останавливает даже сложный перелет, дорога в Доминикану никогда не была короткой. Сейчас Conviasa летит с технической посадкой для дозаправки в Тегеране, которая занимает примерно три часа, затем направляется в Каракас, а уже оттуда в Доминикану. Но желающие есть, и немало». Кроме того, увеличенная частота рейсов позволит делать туры разной продолжительности и в разных комбинациях как внутри самой Венесуэлы, так и по Южной Америке вообще. С коллегой согласна директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело: «Мы не продаем просто пляжный отдых, и пока Венесуэла у нас идет в очень небольших объемах. Если будет расширение авиасообщения, возможно, снизятся цены, и эти полеты можно будет использовать для комбинированных туров по Южной Америке, куда сейчас россиянам очень трудно добираться. Авиакомпаний летает мало и все очень дорого. В любом случае, инициативу Conviasa можно приветствовать». Туроператоры также полагают, что Венесуэла уже присутствует достаточно на российском рынке, но продвижением ее в основном занимается сам турбизнес: проводят обучение агентов, семинары. Нужно продвижение на потребителей, российские туристы знают о Венесуэле очень мало. Вполне возможно, что в ближайшем будущем эта ситуация изменится – в конце ноября 2022 года компания Venezolana de Turismo, главный туристический оператор Венесуэлы, сообщила о скором открытии своих представительств в России. /TOURBUS.RU фото предоставлено авиакомпанией

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